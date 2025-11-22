肇逃？男試圖移機車抓包酒駕 車上疑有不明血跡
凌晨12點半左右，高雄一名男子開車行經巷弄時，疑似試圖移動停放的機車，被附近居民上前制止，但居民一靠近就發現他身上散發濃濃酒味，馬上抓到他是酒駕。
綠色上衣男子被抬上擔架準備送醫，鏡頭一轉上車點居然是在派出所前，他怎麼會在這邊。
民眾：「這應該有撞到東西，還是撞了跑掉。」他的白色休旅車，除了保險桿幾乎掉落，車身也有幾處明顯刮痕，甚至還有不明的血跡，警方懷疑他先前是否就有肇事。
事情發生在高雄左營，22號凌晨12點多，男子開著車行經進學路的巷弄，疑似沒辦法順利通過，因此試圖擅自移動停放的機車，被附近居民出面制止，但居民一上前，就聞到他身上濃濃酒味，馬上揪出他是酒駕，想不到男子被發現後還想心虛離開，只不過剛好事發地點，距離派出所100公尺，居民報警後警方也立刻抵達將男子制服。
除此之外警方也發現，他的車上有多處無法解釋的擦撞痕跡跟血跡，目前正在調查追蹤，男子是否先前在其他地方釀禍肇逃。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
她酒駕撞飛老夫婦！車道遍布血跡...2人傷重不治
溫泉員工「被熊拖走」！現場血跡蔓延 熊被當場擊斃
不滿放音樂太吵遭勸阻 移工持刀砍室友3傷
