「肉償抵餐」台女網美又任性！二度拒出庭受審 超瞎理由曝

一位住在美國紐約布魯克林的34歲台籍網美鍾佩（Pei Chung，音譯），遭爆出多次在高檔餐廳吃霸王餐遭到逮捕，還傳出疑似以肉償暗示抵餐費；據悉，鍾女最終因再度吃霸王餐，目前已被關進萊克斯島監獄（Rikers Island），需繳納4500美元（約新台幣14萬元）才可獲釋。不過，鍾女在去年12月17日出庭出現脫序行為後，本月4日不僅上演「不出庭」戲碼，更辯稱當時停電，不過這次法官澤爾曼諾維茨（Jacob Zelmanovitz）並無慣著她，讓她繼續待在牢房，不強制她出庭受審。

34歲台籍網美鍾佩本月4日不僅上演「不出庭」戲碼，更辯稱當時停電，拒絕出庭。（圖／＠lu.pychung）

回顧案情，根據《紐約時報》報導，台籍網紅鍾佩不僅在多家餐館吃霸王餐，更遭爆前居住在肯特大道（Kent Avenue）的豪華套房，月租3,350美元（約台幣10.5萬元），但自去年8月租約到期後便未續約、也未繳租，累積欠款已飆破4萬美元（約新台幣126萬元）。鍾女原應在4日出庭，鍾女的辯護律師德查勒斯（Henry Dechalus）出面向媒體聲稱，「上周原定進行評估的那天雷克島剛好停電，所以必須重新安排時間。」因此精神鑑定也一併延期，法官考量鍾女精神鑑定尚未完成，以及首次出庭的脫序行為，決定暫時不傳喚鍾女出庭。

據悉，鍾女在首次出庭時，不僅全程遭強制從雷克島押解到法庭，在法官雷諾斯（Orville Reynolds）審理過程中更不停打斷發言，使得雷諾斯忍無可忍，在法庭上大罵，「我說話的時候妳不要說話！明白嗎？」不料竟遭鍾女反嗆，「那是不對的。」

德查勒斯透露，目前仍持續試圖聯繫鍾女在台親屬協助支付保釋金，但仍未接獲回應；而鍾女下次開庭日期已訂在3月5日，並將一併處理拖延已久的精神鑑定事宜。

