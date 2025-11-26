「肉償餐費」台籍網紅不僅欠租被關！再遭挖出簽證過期 恐驅逐出境

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

一位住在美國紐約布魯克林的34歲台籍網紅鍾佩（Pei Chung，音譯），日前多次在高檔餐廳吃霸王餐遭到逮捕，還傳出疑似以肉償暗示抵餐費；據悉，鍾女上週因再度吃霸王餐，目前已被關進萊克斯島監獄（Rikers Island），需繳納4500美元（約新台幣14萬元）才可獲釋；如今更被外媒報導積欠多達4萬元的租金，將在12月2日被逐出目前所住的布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。不僅如此，鍾女還遭警方發現學生簽證早已過期，將送往移民拘留中心、啟動遣返程序。

根據《紐約時報》報導，台籍網紅鍾佩不僅在多家餐館吃霸王餐，更遭爆目前居住在肯特大道（Kent Avenue）的豪華套房，月租3,350美元（約台幣10.5萬元），但自8月租約到期後便未續約、也未繳租，累積欠款已飆破4萬美元（約新台幣126萬元）。該大樓管委會直言：「把她趕出去是優先事項。」

即使鍾佩即將被驅逐，她日前照常上傳自身美照及食物照，或展示從房內落地窗俯瞰曼哈頓的美景。然而，有住戶形容她「精神狀況似乎不太穩定」，不少住戶指出，她常把垃圾丟在走廊、不分晝夜地製造噪音大到牆壁都在震，還曾到鄰居門口大吼，甚至用紅色口紅在門上寫下對方名字，導致警方多次到場。

據執法單位調查，她的學生簽證也早已失效，目前是逾期居留狀態；移民律師佐哈（Gadi Zohar）指出，鍾女將在26日出庭後，接受美國移民及海關執法局（ICE）的聽證會。目前被羈押在監獄裡的她，就算繳納出保釋金，律師直言「移民單位也不會讓她離開」，移民官恐直接將她送往移民拘留中心。



