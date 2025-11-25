「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

美國紐約市布魯克林1名自稱來自台灣的網美涉嫌多次吃霸王餐。（圖／翻攝自IG）

美國紐約市1名自稱台灣人的網美鍾佩怡（音譯，Pei Chung），涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向服務生提出「肉償餐費」要求，日前又爆出積欠高達4萬美元（約新台幣128萬元）房租。據悉，鍾佩怡上週再度吃霸王餐，目前已被關進萊克斯島監獄（Rikers Island），需繳納4,500美元（約新台幣14萬元）才能保釋。

美媒News 12報導，根據布魯克林地方檢察官辦公室消息，鍾佩怡被控在威廉斯堡10多家高檔餐廳用餐後拒絕付款，上週五（21日）又涉嫌在肯特大道（Kent Avenue）上的Mole餐廳吃霸王餐，目前已被移送萊克斯島監獄，需繳納4,500美元保釋金或9,000美元保證金（約新台幣28萬元）才能獲釋。

據了解，鍾佩怡在社群平台Instagram擁有一定關注度，她自稱台灣人、擁有科學及美術雙碩士學位、身高163公分、體重44公斤、沒動過整形手術等，還提到兄弟是戰鬥機飛行員。她近期涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，不僅向服務生提出「肉償」要求，還發文嘲諷警方與餐廳，聲稱料理「不符要求」，數度遭到逮捕。

《紐約郵報》（New York Post）先前報導，鍾佩怡居住在肯特大道416號、月租3,350美元（約新台幣10萬元）的高級公寓，但租約於2024年8月到期後，她長期未繳租金。多名住戶透露，她疑似精神狀況不穩，曾在走廊大叫、用口紅在鄰居門上寫字，長期製造垃圾、噪音等，光是今年就3度驚動警方上門。

值得關注的是，鍾佩怡的房東正是紐約州前州長史匹茲（EliotSpitzer）。針對欠租一事，他受訪時幽默回應「我想訂那些餐廳都訂不到」，隨後拒絕進一步說明。不過，大樓管理員珍尼（Bob Jenny）透露，已將驅離鍾佩怡列為「優先事項」。

