「肉償」檢察官不想當事務官！聲請再議遭駁回 改行當律師

前台北地檢署檢察官陳立儒於2023年時與一名女大生發生輕微交通事故，因對方表示沒錢，竟表示「我沒有要跟妳要錢，跟我做愛就好。」遭女大生申訴性騷擾，引發社會譁然。陳立儒去（2025）年遭懲戒法院判決免除檢察官職務、改任檢察事務官定讞，他不服判決兩度聲請再審皆遭駁回。由於不願改任檢察事務官，陳已於上月申請加入嘉義律師公會並獲准，正式轉行執業律師。

這起「肉償」事件，發生於2023年5月21日晚間9時，判決書指出，當時陳立儒於台北地檢署加班後，騎乘腳踏車返家途中，在台北市萬華區與一名騎機車的女大生發生擦撞，雙方均未受傷，車禍非常輕微。不過，女大生未停車即繼續前行，陳立儒隨後追上，指稱對方涉有肇事逃逸，並索求賠償1000元，當女大生表示自己身上僅有300元、存款僅11元後，竟表示「跟我做愛就好」，要求肉償。

判決指出，女大生以自己未成年、另有事情為由婉拒，陳立儒仍持續表示：「你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18。」並反覆要求「做愛」、「開房間」。雖陳在當時未表明自己檢察官身分，並也在最後曾表示「真的沒事了，我聽你這樣講，我大概知道你的狀況，真的沒事了」，但檢察官形象已受損，引起外界憤怒。

事後女大生提出申訴，陳立儒已主動申請調解，並捐款三個月月俸至公益團體，也與對方達成和解並取得原諒，但仍遭移送懲戒。法務部代理人、主任檢察官江貞諭曾於庭上表示，「我不想讓別人認為檢察官講這樣的話是可以的」，並坦言因被付懲戒人是長期共事的同僚，內心曾一度掙扎是否發言，但仍認為必須捍衛檢察官體系的倫理底線。

根據法務部公開資訊，目前已可查詢到陳立儒的律師登錄資料。如今陳立儒加入嘉義律師公會後，依法可於全國執業，再度引起關注。





