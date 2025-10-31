肉包子打狗！北市男拿300萬誘捕詐團 虛幣車手斷後打傷2警

記者楊忠翰／台北報導

警方一舉壓制負責面交的未成年車手。（圖／翻攝畫面）

台北市1名49歲陳姓男子，先前購買虛擬貨幣遭詐騙，一口氣損失28萬元，陳男決定拿出300萬元，並前往派出所求助，欲藉此誘捕詐欺犯；30日下午4時許，陳男與對方約在民權東路三段面交，車手拿到錢轉身就跑，5名警員上前逮人，車手將300萬元拋給同夥，主嫌隨即開車逃逸，警方循線再逮2人，將持續追緝共犯下落，以及贓款300萬元流向。

警方調查，今年3月間，陳男在網路搜尋虛擬貨幣資訊，遂與不明男子相約買幣，他當場確認虛擬貨幣已到帳，回到家後冷錢包卻空無一物，他才發現自己遇到詐欺犯，最後以慘賠28萬元收場。

廣告 廣告

陳男不甘平白遭詐，遂在網路搜尋詐欺犯下落，日前他又發現一組賣家，手法與詐欺犯如出一轍，他決定前往派出所求助，並拿出300萬元進行誘捕行動，警方勸他以假鈔代替真鈔，陳男認為對方鐵定會識破，遂一口回絕警方提議。

昨天下午4時許，陳男與賣家約在民權東路三段前面交，5名警員則在一旁埋伏；孰料，這次未成年車手阿豪（化名）一拿到錢就跑，警員立刻一擁而上逮人，阿豪被壓制前丟出包包，遠方轎車隨即衝出2人，陳姓車手（28歲）拿到錢就往回跑，另名未成年車手阿傑（化名）則揮動棍棒斷後，2名警員慘遭毆傷，但林姓主嫌（40歲）沒等他坐上車，隨即加速逃離現場。

警方調閱監視器畫面後發現，落單的阿傑逃竄到捷運站，想搭車返家卻身無分文，遂向路人借錢並留下個人資料，專案小組才得以鎖定其身分，循線前往新竹逮人，今天凌晨5時許先逮捕阿傑，上午10時許再逮獲林男，目前只剩陳男在逃。

警方將林男帶回住家搜索，卻未發現被搶走的300萬元，懷疑贓款已交給幕後主使者，專案小組將持續追緝陳男下落，並調查這筆贓款的流向；除此之外，陳男屢次私下購買虛擬貨幣，還堅持拿出300萬元誘捕詐欺犯，明顯與常情不符，警方進一步追查其動機，藉以還原案件真相。

更多三立新聞網報導

採集檢體釐清死因！9億CEO偕女友命案今解剖 雙方家屬神情哀戚

圓環拆除地點旁！北市轎車追撞機車 男騎士被撞飛側翻倒地

拚搏2個半小時！北市廢棄工廠突竄火 81警消急佈水線灌救

綠帽夫怒告！網約男大生多人運動 人妻還懷了小王孩子

