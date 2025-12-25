肉品大廠將關門 美國小鎮1/3居民失業

▲美國肉品大廠即將關閉位於內布拉斯加州的一處加工廠房，影響小鎮數千人生計。圖為因被裁員而擔憂落淚的員工。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國肉品巨頭「泰森食品」（Tyson Foods），近日宣布將關閉內布拉斯加州列克星頓（Lexington）的肉品加工廠，將導致約3200人失業，對於這座人口僅有約1萬的小鎮來說，有如滅頂之災，今年的耶誕節格外難熬。

根據《美聯社》報導，這座肉品加工廠在當地已營運超過20年，因牛隻供應緊縮等影響，上月宣布將於明年1月關閉，屆時約3200名員工將失去工作，數百個家庭恐須搬離。

印第安納州鮑爾州立大學（Ball State University）商業與經濟研究中心主任希克斯（Michael Hicks）警告，在一個人口只有約1萬至1.2萬人的小鎮，突然失去3千個工作機會，幾乎是數十年來規模最大的關廠事件；何況人口流失還會引發連鎖效應，當地的餐廳、理髮店、零售業恐怕都會受到影響。

報導提到，過去20多年，該工廠製造的工作機會，讓小鎮人口幾乎翻倍，即便是英語不好的低學歷移民，也能靠這份工作置產、養育子女。如今，數千人即將失業，房貸、車貸、稅金、生活開銷都成問題，一個曾是「美國夢」縮影的小鎮面臨巨大衝擊。

加工廠員工古塔雷斯（Alejandra Gutierrez）就透露，得知工廠即將關閉的消息時，她正陪著讀高中的女兒參訪大學，當下女兒就告訴她自己不想升學了，因為沒錢付學費。

雖然州政府已緊急進駐當地，提供職業再訓練、撰寫履歷、申請失業救濟等協助，但很多年長員工既沒學歷也不熟悉電腦，有些人上次填寫求職申請甚至是數十年前的事，感嘆：「在我們這個年紀，想要重頭再來並不容易」、「我們白手起家，現在又要從頭開始了」。1名肯亞移民阿丹（Adan）就指出，自己只會在泰森做肉品加工，沒有其他工作經驗，加上現在的職場可能只想要年輕人，不知道後續還會發生什麼事。

