肉品市場七日恢復拍賣 竹縣府呼籲縣民持續落實廚餘減量
非洲豬瘟中央災害應變中心五日宣布，活豬自六日中午十二點後可運送、七日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。由於廚餘養豬尚未恢復解禁，新竹縣長楊文科呼籲縣民，仍需持續廚餘減量，並落實「瀝乾、裝袋、隨一般垃圾丟棄」等步驟處理廚餘。新竹肉品市場於管制期間持續清潔、消毒，環境檢測均為陰性，七日將正式拍賣八百五十頭豬，以供應市場需求。
新竹縣政府環保局六日指出，請民眾落實源頭減量原則，秉持「吃多少、煮多少」，並將產生的廚餘充分瀝乾，裝袋與一般垃圾一併丟棄，以維護環境衛生，並配合現行禁止廚餘養豬期間的廢棄物處理規範。
新竹縣動物保護防疫所指出，目前新竹縣經3輪疫調及監測，轄內豬隻均未發現異常斃死情形。動保所將持續督導新竹縣各單位及業者落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。
動保所呼籲養豬業者，廚餘使用開放前不得以廚餘餵飼，並應每日自主健康檢查，若發現異常應立即通報，以維護市場恢復拍賣後的防疫穩定。動保所也提醒，民眾購買及食用肉品時，應選擇合法通路來源，並充分加熱烹調，共同維護食安與防疫成果。
新竹肉品市場指出，在疫情發生後，肉品市場隨即調查，確認並無豬隻來自染疫畜牧場，並配合應變中心及防檢署的要求與規定，每日均在繫留場、屠宰場及拍賣館等場內重要區域，落實清潔、消毒作業，防檢署並於十月二十五日至新竹肉品市場檢測，均為陰性。
目前新竹肉品市場調配的豬源，均以預排機制事先排定供應商上市，供應頭數在提報中央實施總量管制後透過共同運銷體系秩序出豬。新竹肉品市場十一月七日預供頭數為八百五十頭、十一月八日為四百頭，以因應市場及民眾需求，期望達到供銷均衡、價格穩定的目標。
其他人也在看
肉品市場恢復拍賣 竹縣籲廚餘減量
非洲豬瘟中央災害應變中心五日宣布，活豬自六日中午十二點後可運送、七日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。由於廚餘養豬尚未恢復解禁，新竹縣長楊文科呼籲縣民，仍需持續廚餘減量，並落實「瀝乾、裝袋、隨一般垃圾丟棄」等步驟處理廚餘。新竹肉品市場於管制期間持續清潔、消毒，環境檢測均為陰性，七日將正式拍賣八百五十頭豬，以供應市場需求。新竹縣環保局六日指出，請民眾落實源頭減量原則，秉持「吃多少、煮多少」，並將產生的廚餘充分瀝乾，裝袋與一般垃圾一併丟棄，以維護環境衛生，並配合現行禁止廚餘養豬期間的廢棄物處理規範。動物保護防疫所指出，目前新竹縣經三輪疫調及監測，轄內豬隻均未發現異常斃死情形。動保所將持續督導新竹縣各單位及業者落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
竹縣急診候床平均要1到3天 議員批病床比中央核定少335床
新竹縣人口逼近60萬，但縣內醫療資源卻仍持續墊底，應有的1899床急性一般病床迄今只開出1564床，縣議員徐瑜新、林禹佑、邱靖雅分別就此表示關切，因為每萬人實際僅有26.19床的現況，離法定目標每萬人50床實在太遠，民眾在急診室平均要等1到3天才有病床，邱靖雅更問縣府衛生局長殷東成，有沒有把在宅醫療自由時報 ・ 1 天前
肉品市場恢復拍賣 竹縣府呼籲縣民持續落實廚餘減量
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】非洲豬瘟中央災害應變中心5日宣布，活豬自今天（6日）中午12點後可運送、明互傳媒 ・ 23 小時前
推閱讀教育 竹縣女童軍會攜手縣府為孩子送上學習能量
新竹縣女童軍會持續以行動推廣閱讀，今年「送愛悅讀列車」再度啟程，邁入第16個年頭，捐贈竹北國小、新豐國小、大同國小及錦屏國小等4所學校，每校贈購書經費1萬元，贈書儀式6日在竹北國小圖書館辦理，為孩子送上滿滿書香與學習能量，學生們也送上親手製作感謝卡，場面十分溫馨。女童軍會理事長、縣府秘書長李安妤表示，縣長楊文科不遺餘力推動閱讀政策，盼建構富而好禮的社會，除了打造縣總圖書館外，還有增編閱讀經費，不斷提升軟硬體。今天新竹縣女童軍會一年一度的贈書活動，16年以來成果豐碩，期盼持續帶動新竹縣校園的閱讀風氣，希望孩子透過閱讀走遍全世界。女童軍會總幹事陳梅芳表示，每年希望與教育局攜手推動閱讀活動，透過捐贈購書經費，讓學校選擇採買最適合的書籍給孩子，預估4校約有200本新書籍會挹注，女童軍會會持續推動下去，讓孩子獲得更多新知。竹北國小校長康靜慧表示，感謝童軍會贈購書經費，這次採購類型以國際觀、雙語為主的書籍，本校閱讀風氣非常熱絡，也有圖書推動教師協助一系列活動，添購更多書籍，讓孩子得到更多資源，看到孩子們迫不及待翻閱新書、互相推薦好書，令人感動；女童軍會的支持不僅是贈書，更為孩子開啟通往知識的大門。台灣好新聞 ・ 1 天前
開箱《米其林指南2025》必比登推介 楊文科邀全民品味竹縣好味道
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】《臺灣米其林指南2025》必比登推介及入選餐廳名單，新竹縣共有21家餐廳及互傳媒 ・ 23 小時前
桃園南門市場大火燒毀三分之二區域！攤商百萬貨付之一炬痛哭失聲
[Newtalk新聞] 位於桃園市桃園區的南門市場晚間發生嚴重火警，現場甚至不斷傳出爆炸聲響，嚇壞附近居民。警消獲報後從火場中驚險救出一名83歲老翁，所幸老翁並未受傷。桃園市長張善政今（6）天凌晨表示，火勢已經在昨日晚間11點50分獲得控制，但市場大約有三分之二的區域受損，情況相當嚴重。 桃園市消防局5日晚間9點35分接獲通報，桃園區文化街南門市場發生火警，於是立刻派遣轄區分隊前往，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救，到場後發現是地上1層鐵皮結構建築物起火，馬上布置水線灌救，並在火場引導帶出一名83歲老翁，還好老翁沒有受傷。 南門市場是桃園市規模最大的傳統市場之一，突如其來的惡火造成慘重損失。有攤商才進貨百萬，在大火中付之一炬。張善政凌晨在臉書發文寫道，這場大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢已在5日晚間11點50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。 多位市議員也紛紛透過社群平台呼籲市民切勿靠近火災現場，務必關緊門窗，避免吸入濃煙，並感謝消防人員的辛苦付出。桃園市議員余信憲在臉書Po文驚呼：「天新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 3 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 10 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 8 小時前
全台土方失控1／10層假山、社宅地挖出垃圾 黑鏈橫掃北中南
短短幾個月，從北到南，土方濫倒案件接連爆發。桃園有集團假借「免費整地」之名，污染超過3,000坪土地；新竹寶山的山凹被填成10層樓高的「假山」；彰化二林中科園區成為跨縣市偷倒的中繼站；連新北的社宅預定地、桃園公辦重劃案，都在開挖時挖出垃圾。這場掩在地底的黑產鏈，正改寫土地的樣貌，也讓房市與公共建設一起埋單。住展房屋網 ・ 1 天前
下周恐有颱風撲向台灣 氣象署曝最新路徑
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，雖然今（5）日迎風面地區，桃園以北、宜蘭、花蓮為雲多偶有降雨的天氣型態，但隨著下半天的水氣逐漸減少，直到明（6）日將會更少，天氣轉為晴朗。至於颱風的最新動態，氣象署指出，目前位在菲律賓南側的海鷗颱風已轉為中颱，未來對台灣沒有直接影響；但是關島海面附近熱帶性低氣壓，未來將朝西北西方向前進，預計最快在今晚成輕度颱風，並在下週抵達台灣附近。民視 ・ 1 天前
鳳凰恐強颱「西部北上」 最快下週一「海陸警」豪雨炸台
台北市 / 綜合報導 今(7)日是24節氣中的立冬，相比上週陰雨連連，北台灣今天外頭天氣相當不錯，不過，這樣的大晴天又要消失了嗎？根據氣象署預估，鳳凰颱風可能在下週靠近台灣，不排除週一就會發布海上警報。而專家預估，鳳凰有機會達到強颱等級，且暴風半徑相當廣，加上各國預測分析，認為它會罕見的從台灣西半部向上走，威力恐怕不容輕忽。北台灣好不容易結束，快要發霉的連日雨天，沒想到這藍天白雲，卻只有短短幾天，因為鳳凰颱風逐漸逼近。中央氣象署預報員技正林秉煜說：「週一開始到下週四這段期間，會受到東北季風，還有第26號颱風鳳凰的外圍環流或颱風的影響，所以說降雨機率除了增加以外，還要注意可能會在東半部地區，甚至南部地區都有一些強降雨發生。」雖然各地氣溫，在7日感受上都有回升，不過鳳凰颱風，最快下週一起就會影響台灣，以各國模式來看，這回的預測頗為一致，透過平均路線可以發現，颱風可能先經過巴士海峽，接著拐個彎往上，似乎走第七類颱風路徑，有機會撲向台灣。氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家也表示，光是在11月還有颱風，已經相當罕見，鳳凰的等級又接近強颱，而且從台灣西部一路北上，不論有沒有登陸，在過去歷史中幾乎無一個案，可說是氣候變遷影響，所造成的特殊案例。氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，不排除最快在下週一，就會發布海上警報，週二發布陸警，若颱風持續增強，更可能雙警報齊發，尤其週二週三，還有東北季風增強，讓東台灣的雨量相當顯著，以色塊區分幾乎紫到發白，至於是否產生共伴效應，仍是後續觀察重點。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要
鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。中天新聞網 ・ 6 小時前