肉品市場恢復拍賣 竹縣籲廚餘減量

非洲豬瘟中央災害應變中心五日宣布，活豬自六日中午十二點後可運送、七日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。由於廚餘養豬尚未恢復解禁，新竹縣長楊文科呼籲縣民，仍需持續廚餘減量，並落實「瀝乾、裝袋、隨一般垃圾丟棄」等步驟處理廚餘。新竹肉品市場於管制期間持續清潔、消毒，環境檢測均為陰性，七日將正式拍賣八百五十頭豬，以供應市場需求。

新竹縣環保局六日指出，請民眾落實源頭減量原則，秉持「吃多少、煮多少」，並將產生的廚餘充分瀝乾，裝袋與一般垃圾一併丟棄，以維護環境衛生，並配合現行禁止廚餘養豬期間的廢棄物處理規範。

動物保護防疫所指出，目前新竹縣經三輪疫調及監測，轄內豬隻均未發現異常斃死情形。動保所將持續督導新竹縣各單位及業者落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。