南市自十一月七日起恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸圖卡。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

中央災害應變中心宣布，近期全台未再出現新增非洲豬瘟案例，將自十一月七日起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。台南市肉品市場亦同步於七日復業，市民可再次享用國產新鮮溫體豬肉。

市長黃偉哲表示，台南市養豬頭數為六都之首，此次禁運禁宰期間，市府各局處及養豬業者齊心防疫，落實疫情監測與環境清消，成功守住產地安全，確保豬隻健康未受影響。他強調：「守護本市豬隻健康，就是守護市民的餐桌安全與農業經濟命脈。」

農業局長李芳林指出，自十月廿二日全國實施禁運禁宰以來，台南市持續督導屠宰場及運豬車每日進行擴大清潔與全面消毒，並依中央規定配合採樣監測。經ＰＣＲ檢驗，市場環境樣本均為陰性，十一月五日並完成中央指定的高規格消毒作業，確保市場環境安全無虞，讓恢復拍賣後的豬肉能安心供應市民餐桌。

動保處長方川和說，肉品市場恢復拍賣後，市府將持續強化防疫管理與現場稽查，要求運豬車輛完成消毒後方可離場，並加強拍賣期間豬隻健康檢視。另呼籲養豬場若發生豬隻異常死亡，應立即通報動保處；若隱匿疫情，將依《動物傳染病防治條例》第十二條規定處以新台幣五萬至一百萬元罰鍰，且撲殺不補償；請養豬業者務必配合，共同守護南市豬隻健康與產業安全。