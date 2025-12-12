肉商林宏恩吸金30億元案 中纖涉假買賣、真借款 負責人300萬交保

桃園地檢署偵辦肉商林宏恩吸金案，意外發現上市公司中纖也涉案，王姓負責人訊後以300萬元交保。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕肉商林宏恩涉嫌以投資保證獲利，吸金30億元、受害者超過300人，檢方清查林宏恩借貸關係發現，股票上市中纖公司也涉嫌投入2億元資金賺取利息，只是中纖為股票上市公司無法直接投資，遂以假造代購原裝雞腿虛擬交易，支付「貨款」並領取「服務費」，檢調11日約談中纖王姓負責人(男、70歲)訊後以300萬元交保，另林姓董事長特助(女、52歲)、郭姓貿易公司登記負責人(男、49歲)，各50萬元交保。

廣告 廣告

檢方指出，林宏恩旗下有2間貿易公司(A、B公司)，由其A公司(A公司)委託中纖公司向B公司購買原裝雞腿等肉品，中纖公司支付近2億元貨款給B公司，再由A公司支付服務費給中纖公司，但檢方發現A公司並未支付貨款、B公司收到錢也沒有出貨；檢方懷疑，2億元貨款就是借貸金額、服務費是利息，11日指揮搜索中纖公司及王男、林女、郭男住處等6處，約談王男等被告5人、3名證人。

檢方漏夜訊問後，認為王姓負責人、林姓董事長特助、A公司郭姓負責人涉犯刑法第215條、第216條之行使業務登載不實文書、第341條第1項背信；商業會計法第71條第1款之不實填製會計憑證；洗錢防制法第19條第1項之洗錢及證券交易法第171條第1項第2款、第3款之使公司不利益交易、特別背信等罪嫌。檢方認為，3人歲罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知王男具保300萬元、限制出境、出海，並施以科技設備監控；郭男具保50萬元、限制出境、出海，並施以科技設備監控；被告林女具保50萬元及其餘被告限制出境、出海。

據悉，林宏恩從事冷凍肉品生意，涉嫌吸金超過30億元，警方9月將其逮捕後，桃園地檢署聲押，但法院認定無羈押必要，裁定20萬元交保，檢方雖提出抗告，但林男已經失聯，目前發布通緝中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

獨家》任職15年！昨還在開會今晨突退群組 台南市消防局長李明峯傳閃辭

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

