「肉圓 滷肉飯吃起來」 禁令解除卓榮泰喊話國人挺國產豬

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

全台豬肉禁令解除，今天（6日）中午起可運送、明天零時恢復屠宰拍賣。行政院長卓榮泰在行政院會上要求，地方政府確實督導轄內豬場，落實生物安全措施，自主通報疑似的案例，並喊話國人行動支持國產豬，安心購買豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等美食，為豬農度過生計上的難關，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會，轉述卓揆院會裁示，10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心啟動三階段應變、防疫精進措施，第一時間在台中設立中央前進應變所，組成中央疫調小組並派遣國軍化學兵，全力協助台中市政府進行疫調、落實清消等防疫工作。

卓榮泰表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次的非洲豬瘟疫情，目前僅發生在台中的案例場，屬於單一的案例，而且可能為單一來源的病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘，而截至目前為止，所有的訪查還有檢驗結果，尚未發現其他的案例，場域的環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象。

他表示，依據非洲豬瘟中央災害應變中心的評估，今天中午可以恢復活豬的運輸，11月7日凌晨0時開始，恢復毛豬的拍賣跟屠宰，以及屠體的運輸及零售交易，為了避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序以及價格，保障豬農的收益，還有消費者的權益。

卓榮泰指示，為維護食品衛生安全，也請經濟部、農業部、衛福部以及地方政府，要督促屠宰廠、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，在11月7日開市之前，確實完成全面的清消作業，從屠宰運輸到市場的販售，每個環節都要確保豬肉的新鮮衛生跟安全。

卓榮泰表示，現階段禁運禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆，中央與地方更要緊密的合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實的督導轄內的豬場，有效落實安全措施，自主通報疑似的案例，唯有全國上下共同的努力，才能夠杜絕非洲豬瘟，永續台灣的養豬產業。

卓也強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病，從這個周末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，希望國人一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉早日重返國際市場。

