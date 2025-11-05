肉圓、滷肉飯回來了 老饕等不及

新北市三重「唯豐魯肉飯」因肉源短缺，魯肉飯內的滷肉以素肉替代，新北市衛生局人員及消保官5日前往稽查。（張鎧乙攝）

長達半個月的禁宰令衝擊爌肉飯、肉圓、滷肉飯等餐飲店，即將解禁，業者歡喜但仍有些擔憂。彰化知名的阿泉爌肉飯業者擔憂15天禁宰令延長豬隻飼養時間，待市場開放後，豬肉可能過肥過重，不僅影響口感，也會增加處理時間和成本。

彰化阿泉爌肉飯在禁宰期間改推出雞肉飯應戰，但每天電話仍接到手軟，顧客最常問的是「爌肉飯什麼時候回來？」老闆謝泊宏說，一聽到7日解封，馬上聯絡肉商備料，準備8日一早就開賣。

謝泊宏坦言既期待又擔憂，因養豬場不會停止飼養，市場供應的豬可能會超重、脂肪過多，他們店家一向講究「肥瘦各半」的特色口感就可能走味，還得花更多時間把多餘脂肪去除，不只成本增加，備料時間也會拉長。

彰化市阿璋肉圓、北斗鎮「肉圓生」也宣布8日復業。阿璋肉圓老闆施明裕說，顧客都抱怨憋太多天沒吃到肉圓，自己也盼了很久，對解禁持樂觀態度；台中市豐原區「康康豬」8日同步回歸，將開賣豬血湯和肉燥飯，老客戶紛紛表態一定馬上報到。

禁宰期間有業者選擇歇業或改賣其他商品。新北三重知名老店「唯豐魯肉飯」因肉源短缺，改用「素肉」取代滷肉。業者坦言，在禁宰令發布前1天進最後一批豬肉，一開始混合三分之一素肉，到後來三分之二，最後的豬肉在11月4日全用完，只能全素肉。

不料有客人在網路批評業者「太騙了」，還「驚動」新北市衛生局與消保官昨前往稽查，確認店內牆上貼著「敬請顧客包涵，本店有加部分素肉，因全國禁宰肉供應有限」紅色公告。衛生局強調，尚未違法或達裁罰標準，但將持續輔導以保障消費者權益。