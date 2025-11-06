肉圓、爌肉飯回來了！7日解禁宰令 業者：8日開賣

今（5）日中央災害應變中心宣布，自11月6日中午12 時起恢復活豬運輸，7日開放豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。 （翻攝Google Maps）

日前台中爆出非洲豬瘟，中央災害應變中心宣布自10月22日起全台實施豬隻禁運與禁宰措施。今（5）日宣布，自11月6日中午12 時起恢復活豬運輸，7日開放豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

彰化市知名肉圓阿璋肉圓老闆施明裕表示，根據供應商訊息預計8日即可恢復豬內餡肉圓販售，好幾日沒吃到新鮮溫體豬肉，他預估會有大批報復性消費人潮，「顧客忍了好幾天沒吃到溫體豬，解禁後一定會湧入大批人潮。」

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏指出，在豬肉禁運禁宰期間推出的雞腿飯意外受到歡迎，溫體豬回歸後，他們預計週六（8日）恢復爌肉飯販售，同時也會繼續保留雞腿飯。

北斗鎮肉圓生也表示週五開放豬隻拍賣後，當日就能夠製作肉圓，週六即可恢復販售，老闆范振森認為，重點不是賺多、賺少，而是國人「共體時艱」，找出問題的關鍵，避免下次再犯。

農業部在會中指出，雖已達疫情清零目標，但為守住防疫成果，除解除禁令外，仍維持「禁止廚餘餵豬」及加強豬場、屠宰場、生物安全與運輸清消機制。

