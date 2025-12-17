肉形石宜蘭登場！「勁水國寶：故宮X蘭博特展」水水開箱

記者李鴻典／台北報導

「故宮國寶出遊去」首次前進東台灣的「勁水國寶：故宮X蘭博特展」即將於12月23日開幕，今（17） 日於宜蘭蘭陽博物館搶先開箱包含肉形石在內的三件經典文物，而蘭陽博物館同場開箱其三件考古出土文物。

故宮與蘭陽博物館共開箱六件文物，兩館展品相互映照，共同述說精彩宜蘭故事。（圖／國立故宮博物院提供）

故宮現場開箱《霽青釉描金游魚轉心瓶》、《肉形石》、《玉鴨》等三件人氣文物；蘭陽博物館則開箱《幾何印紋陶罐》、《骨質人形刀柄》，以及《狐狸狗陶偶》。

國立故宮博物院長蕭宗煌表示，近年故宮奉行政院核定之「新故宮計畫」推動「國寶出遊去」，目的不只是把文物送到不同地方展出，而是希望讓文化真正走向日常、走入民眾的生活，落實「全民的故宮」理念。故宮文物跨越雪山山脈來到宜蘭，雪隧不僅是一條運輸路線，更是一條文化串流的管道。它象徵國寶離開庫房、走入地方，與民眾及土地展開新的對話。

肉形石。（圖／國立故宮博物院提供）

蕭宗煌也說，文物能安全地從臺北來到宜蘭，背後是雙方團隊一段長時間的準備與專業合作，更要感謝中央及地方警察團隊與故宮的密切配合。從文物挑選與運送，到展場設計與細節調整，宜蘭縣政府、蘭陽博物館與故宮同仁都投入了大量心力。希望來到蘭陽博物館的朋友，不必翻越雪山、穿越雪隧，就能在這裡感受故宮之美。

玉鴨。（圖／國立故宮博物院提供）

故宮開箱的三件文物帶出宜蘭風情聯想，宋元時期的《玉鴨》圓潤可愛，神情生動，而早年宜蘭冬山河流域水患頻仍，反成適水鴨子的良好棲地，黃絨絨小鴨鋪田蕩水，是難忘的宜蘭風景；人氣文物《肉形石》則呼應17世紀噶瑪蘭族以射鹿與捕山豬維生的日常；國寶級文物《霽青釉描金游魚轉心瓶》結構巧妙，瓶中金魚隨轉動而呈現動態效果，而宜蘭地區水產資源豐富，據《噶瑪蘭廳志》記載，至遲於19世紀，當地已有人飼養觀賞用金魚。

霽青釉描金游魚轉心瓶。（圖／國立故宮博物院提供）

蘭陽博物館則開箱三件在地考古遺址出土文物，呈現史前宜蘭璀璨風貌。《幾何印紋陶罐》是礁溪鄉淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600-100年，是蘭陽平原噶瑪蘭人常用的生活器具；《骨質人形刀柄》為漢本遺址出土，距今約2100-1100年，以動物骨頭雕刻而成，布滿細緻的幾何線條，獨特的設計，可在後來的平埔族群及排灣族群中看到類似風格；丸山考古遺址出土的《狐狸狗陶偶》時代最為久遠，距今約3200-2300年，底部端平、造型精美，推測可能為器物上裝飾，展現史前人類與動物間的密切關係。

骨質人形刀柄。（圖／蘭陽博物館提供）

【勁水國寶：故宮×蘭博特展】

時間：2025/12/23～2026/03/22

地點：宜蘭縣立蘭陽博物館 一樓特展室

（宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號）

開放時間：09:00～17:00，每週三休館（若逢國定假日照常開放）

