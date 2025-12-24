「肉形石」上餐桌? 仿青瓷「茶倉」伴高山茶 退輔會5大農場攜手故宮展文化創意

退輔會事業管理處處長董紹明（右）2025.12.24於立法院外交及國防委員會介紹退輔會所屬5大農場產品，包括與故宮聯名、農場既有商品以及新開發商品等共107項，讓會議氣氛難得輕鬆。郭宏章攝



退除役官兵輔導委員會在全台灣各地有多處農場，其中武陵、清境、福壽山、彰化與台東農場以及等五大自營農場，是最具規模也產品最具特色的農場，而今年適逢故宮博物院百年，退輔會所屬三大高山農場也都推出相關與故宮的聯名商品，其中，福壽山農場推出兩款仿青瓷的茶倉，同時也推出結合高山水蜜桃及烏龍茶的雞尾酒。而彰化農場也與故宮合作「肉形石」，推出外婆的紅燒肉，以優質國產豬肉結合故宮文物意象，今天（12/24）退輔會在立法院展出107項商品，透過國會頻道對外直播，也成為討論話題。

廣告 廣告

立法院外交國防委員會2025.12.24邀請退輔會副主委傅正誠（左1）進行所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為專題報告，事業管理處處長董紹明（左2）與五大農場場長（右）一同出席備詢。郭宏章攝

立法院外交國防委員會今天（12/24）邀請退輔會進行「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為專題報告」。位於高山的武陵農場、清境農場、福壽山農場，還有台東與彰化農場，也都將自家特色產品帶到外交國防委員會進行陳展，引起許多立委與職員好奇詢問，並可試飲銘茶與試吃食品，有立委笑說，這是外交及國防難得輕鬆的一天。

退輔會5大農場位於高山的福壽山農場2025年與故宮合作，開發仿青瓷的茶倉，以及武夷茶等產品，在立法院外交及國防委員會中展出。郭宏章攝

退輔會事業管理處處長董紹明指出，今天在立法院外交及國防委員會特別展出包括與故宮聯名的商品、各農場既有的商品，以及各農場今年自行開發的商品等三大系列，一共展出107項產品，讓大家知道其實各農場依據各不同的特色展出各不同的系列產品，各農場的商品是多元化。這次也感謝召委王定宇給予安排委員會開會時，有國會頻道直播的機會，讓全國民眾知道退輔會各農場在無論是自己開發或跟廠商合作開發，甚至今年跟故宮聯名開發，都有在做各項產品努力的開發，同時在包裝上面，也重新做新的開發跟設計，所以各項商品看起來就比較新穎。

退輔會清境農場場長王仁助為了展示該農場商品，戴上牧羊人的帽子，並以「笑笑羊」手偶玩具來介紹以綿羊為主軸的特色商品。郭宏章攝

擁有450頭活潑健康的「羊咩咩」--綿羊的清境農場，一直是國人全家大小最愛前往的退輔會高山農場之一，其商品就是以羊的元素為基礎去設計，然後做一系列的保養系列產品，包括綿羊油等，跟綿羊、笑笑羊玩偶與糖果，董紹明指出，清境農場也有金萱茶跟紅茶，同時做成濾掛茶包，這是清境農場今年新的特色。

退輔會5大農場位於高山的福壽山農場2025年與故宮合作，開發仿青瓷的茶倉，以及武夷茶等產品，在立法院外交及國防委員會中展出。郭宏章攝

有關福壽山農場就是以茶葉為主 那他們就是以烏龍茶跟武夷茶，還有精製武夷茶等，同時福壽山農場今年最主要跟故宮合作，就是以「汝窯」方式做茶倉，這比較特殊，同時也開發系列產品，包括「蜜桃烏龍雞尾酒」等酒系列產品、康普茶、西瓜、梨子果乾等等，都是今年新開發的東西。

退輔會福壽山農場結合高山水蜜桃及烏龍茶的「蜜桃烏龍雞尾酒」（中，橘色），風味獨特。右為武陵農場茶產品。郭宏章攝

另外，武陵農場則是以台灣元素為基準，推出的茶糖是熱銷產品，今年與故宮合作開發新的包裝，同時也出了系列茶倉。

退輔會彰化農場以故宮藏品中逼真的「肉形石」的東坡肉意象來共同開發「外婆的紅燒肉」商品。郭宏章攝

至於彰化農場也與故宮合作，以故宮藏品中逼真的「肉形石」的東坡肉意象來開發「外婆的紅燒肉」商品。而且彰化農場也趕上AI應用的熱潮栽種木瓜，與屏東科技大學合作，利用AI偵測土壤與水分，種出技能減碳且更加美味的木瓜，會議一結束，就馬上被職員搶購。另外，彰化農場也委營開發鳳梨酥。

退輔會彰化農場與屏東科技大學合作，運用AI種植木瓜，能偵測土壤與水分，既能減碳且能種出更加美味的木瓜。郭宏章攝

退輔會台東農場產品以米為主，與故宮合作推出「天饌承禾」有機穀米樂系列（中），並自行開發「鹿禾米」（右），也跟農業部林業及自然保育署聯名推出「茶樹精油」。郭宏章攝

另外，在離台北最遠的台東農場，這次也把主要系列--米系列商品與故宮合作，推出銀川「天饌承禾」有機穀米樂系列，以及自行開發的「鹿禾米」等產品。並且也跟農業部林業及自然保育署聯名推出「茶樹精油」系列產品，做成禮盒，在會場也獲得不少人詢問。

更多太報報導

修正在日台人身份標示「護主權」 顧立雄感謝日本前法務大臣鈴木馨祐

林楚茵轟退輔會護短！查出職員侵吞榮民349.5萬「竟帶去自首」

M1A2T戰車首度戰備偵巡！ 裝甲584旅兵力防護新竹地區重要目標