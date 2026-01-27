肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年

一名吳姓男大生因不滿土城乾哥乾妹犯下割喉案，肉搜公開2人資訊挨告個資法，遭判刑有期徒刑3月、緩刑2年。（圖／報系資料照）

2023年新北市土城發生驚悚國中生割喉案，震驚社會，不少民眾對於乾哥乾妹的囂張行徑感到相當氣憤，然而一名18瑞的吳姓男大生，因不滿2名兇嫌犯行，將2人個資全數公開在Dcard平台上，遭到2人提告。新北地院審理後，也依違反個資法，判處吳姓大學生有期徒刑3月，緩刑2年。

土城割喉案發生後，吳姓男大生於2023年底看完相關資料，不滿2名兇嫌囂張行徑，對2人進行徹底肉搜，在留言區蒐集乾哥乾妹等資訊後，整理成「割喉案兇手」文章發布於Dcard論壇上，貼出2人照片、IG帳號、外流對話紀錄與郭姓少年的住家地址等個資，並怒批2人「好像做了什麼光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「最近想出去玩可以來這光顧」，卻反遭郭姓少年等2人告上法院。

廣告 廣告

新北地院審理後指出，吳姓男大生與2名少年素不相識，為抒發個人情感，將他人個資攤在陽光下，嚴重損害資訊隱私權，且2人均為受法律保護之未成年，依《兒少法》規定，成年人對少年犯罪須加重其刑，不過考慮吳男犯案時年僅18歲，年紀甚輕、思慮不周，且犯後坦承犯行，並與2人完成調解，賠償完畢，依成年人故意對少年犯個人資料保護法，非法利用個人資料罪，判處吳姓男大生有期徒刑3月，緩刑2年。全案仍可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

載具都刷LINE Pay沒中過獎！他1年後驚見「1步驟錯誤」崩潰：沒防呆機制

好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」

蔣萬安恭喜霍諾德「挨批收割功勞」 賈永婕1句話打臉酸民