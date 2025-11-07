肉棒給我看一下！男檢察官性騷小鮮肉帥警 懲戒法院判「免職」、改調檢事官

懲戒法院外觀，示意圖。侯柏青攝



前南投地檢署男檢察官王元隆（現改調雲林地檢署），隸屬專辦性侵、猥褻的婦幼專組檢察官，卻趁辦案之便伸鹹豬手，兩度性騷擾一名小鮮肉帥氣男警，摸遍對方的背、大腿內外側，還傳訊「肉棒給我看一下」等荒唐字眼。王元隆被依性騷擾罪嫌起訴，雖和對方和解換取撤告，但懲戒法院今天拔掉他的檢察官職務，改調台中地檢署檢察事務官，同時裁定停職。全案可上訴。

調查指出，時任南投地檢署檢察官的王元隆擔任婦幼案件專組檢察官，已婚卻喪偶，育有一子，專責承辦性侵猥褻及性騷相關案件，但也兼辦毒品、掃黑及智財等其他案件，他擁有指揮調度司法警察權限。而該名小鮮肉警察則是分發的初生之犢，他透過同事認識王元隆，並在某件毒品案件接受王元隆指揮辦案。

離譜的是，王元隆認識小鮮肉後，不斷傳簡訊給小鮮肉，當他得知小鮮肉只有20多歲，竟傳簡訊給他大讚「也太補眼睛了」、「欸！我要看鮮肉欸」、「小鮮肉感覺很可口」，還囂張表示「案件隨你發揮」。其後，王元隆更大膽傳訊「肉棒給我看一下」，並邀約小鮮肉泡湯，他傳訊「好想去泡溫泉、陪我去」、「陪我去過年後了！湯屋！」

根據檢方調查，2024年2月20日中午，小鮮肉為了辦案獨自前往南投地檢署拿資料，王元隆竟帶他到地檢署4樓的檢察官研究室，示意他一起並坐在長沙發上談話，但王元隆的手卻不安分，直直摸往小鮮肉的背部和左大腿偏內部隱私，小鮮肉被嚇到縮起身體，感受極度不適。

廣告 廣告

但王元隆沒罷手，4/23下午，趁小鮮肉再度來到南投地檢署拿案件資料，再度把他帶往檢察官研究室，在同樣的沙發區，王元隆又伸鹹豬手，摸遍他的背、肩膀後方及大腿內、中、外側隱私部位。小鮮肉嚇到縮起身體被迫讓他得逞，事後感到身心不適。小鮮肉警察被騷擾到壓力沉重，還跑去精神科看診，出現焦慮和憂鬱的傾向。

案發後，時任南投地檢署檢察長黃元冠大怒，宣示不護短，在小鮮肉警察尚未提告前，就主動分案由婦幼專組主任檢察官偵辦，同時將王元隆先調離婦幼專組，其後，法務部以「人地不宜」為由將他調往彰化地檢署，但彰檢大反彈，法務部將他改調雲林地檢署。

王元隆應訊時強調，「肉棒給我看一下」，「肉棒」是他和小鮮肉及其同事互動的語言，「肉棒」是指小鮮肉沒錯，但不是指生殖器，「鮮肉」、「補眼睛」、「肖想」等對話是正常對話，但如果造成小鮮肉警察不舒服，他願意道歉。

全案於南投地院開庭時，王元隆和被害人和解，對方撤告，法院判公訴不受理，不過王元隆是否涉及權勢或機會性騷擾，則退回檢方另為適法處理。

更多太報報導

強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

設立公司賺價差4年撈逾億 全國第二大銅原料供應商董座被訴求刑4年

基隆外海漁船翻覆！船長等3人失蹤 家屬盼派潛水員搜救船艙