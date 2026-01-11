社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導

因為便當的肉，釀成連環撞車禍！今天（11日）下午，在台北市士林區，有輛小貨車，突然失控連環撞上停在路邊的9輛汽車跟一部重機，肇事駕駛還一度受困在車內，所幸只有手腳擦挫傷，他供稱自己邊開車邊吃便當，因為肉沒夾好才釀禍，而且午休時間還有喝藥酒，當場被依法送辦。

大馬路上，一輛小貨車，突然往右失控偏移，下一刻，碰碰碰，就像保齡球一樣，小貨車連環撞上停在路邊9輛汽車跟一部重型機車。

廣告 廣告

肇事的小貨車，整輛翻覆，車上載的物品，散落一地，遭撞的車輛，左側板金全毀，後車箱破裂，車頭凹陷變形，情況慘不忍睹。

民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到地面上滿是車殼碎片，就連交通的標示桿也整根都被斷掉，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大，而其中一名被波及的車主，就是曾經的市議員李慶元。」





酒駕男連環撞 9汽車.1重機遭撞爛 辯稱邊開車邊吃便當 肉沒夾好釀擦撞？

肉沒夾好釀擦撞? 男子連環撞9汽車.1重機 被抓包根本酒駕（圖／民視新聞）





前議員李慶元：「我今天主要是停在這裡，到故宮去附近走走，結果中途就接到警方說，你的車子被撞了要我過來，結果我一看不得了，原來最難發生的事情，竟然發生在自己的身上。」

事情發生在11號下午3點半多，至善路一段上，肇事的44歲張姓駕駛，一度受困車內，被救出後手腳輕微擦挫傷，供稱自己一邊開車一邊吃便當，因為肉沒夾好才釀禍，而且他開車上路前，還在工地喝藥酒，酒駕又一心多用開車肇事，讓被撞車主很無奈。





酒駕男連環撞 9汽車.1重機遭撞爛 辯稱邊開車邊吃便當 肉沒夾好釀擦撞？

肉沒夾好釀擦撞? 男子連環撞9汽車.1重機 被抓包根本酒駕（圖／民視新聞）





前議員李慶元：「最遺憾的就是說，至少在兩個禮拜以內，這個娃娃車就沒辦法再（開），每個早上跟傍晚都要接送兩個孫子，現在必須要去借車，所以非常的麻煩。」

士林交通分隊小隊長 吳政豪：「(駕駛)未就醫，經檢測(酒測值)0.13，依法移送，肇事原因釐清中。」

所幸這起連環撞沒有人員傷亡，但該賠的車、該負的刑責都跑不掉，這一塊肉、一瓶酒代價恐怕不小。

原文出處：酒駕男連環撞 9汽車.1重機遭撞爛 辯稱邊開車邊吃便當 肉沒夾好釀擦撞？

更多民視新聞報導

館長毀滅爆料未平息…勞工局：接獲申訴調查中！

桃園汽車連環撞機車釀6人傷 駕駛：腳卡住踩不了煞車

碰!彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦

