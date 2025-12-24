肉燥飯疑見蝸牛 高雄衛生局查察名店缺失限期改善

（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄某肉燥飯名店遭爆料肉燥飯中有蝸牛，高雄市衛生局表示，查察時未查獲昆蟲等異物，但查獲垃圾桶未加蓋、未避免食材交叉污染等缺失，若限期未改善將開罰。

1名民眾在社群媒體Threads貼文表示，近日到這家名店吃肉燥飯到最後一口時發現飯中有蝸牛，向店家反映，店家只是急著退錢，未關心身體狀況，他吃完肉燥飯已經拉了3天肚子。

這篇貼文在網路上引發討論，衛生局透過新聞稿說明，今天接獲反映隨即派員查察，經檢視地瓜葉未見昆蟲等異物；業者表示已接獲消費者反映，將加強食材處理，並以少量多批次方式清洗確保食安。

廣告 廣告

衛生局表示，針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等情形，已依法要求業者限期改善，屆期未改將依法裁罰至少3萬元罰鍰。現場也發現垃圾桶未加蓋、未避免食材交叉污染等缺失，若複查未改善將處6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關規定加強食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。若消費者有消費爭議，可電話撥打高雄市消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。若有任何食品衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。（編輯：林恕暉）1141224