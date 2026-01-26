肉片驚見「詭異綠光」還能吃？她吃到一半看傻 專家解答了

生活中心／朱祖儀報導

肉片煮熟有時會看到螢光色。（圖／翻攝自韋恩的食農生活）

肉片出現詭異顏色，是正常的嗎？一名女網友透露，最近用餐的時候，發現肉片上面冒出螢光綠色，雖然老闆強調沒問題，但她仍好奇為什麼會出現這種狀況？食安專家韋恩（楊世煒）曾透露，其實這樣的肉很正常，這只是一種物理性的光學現象。

原PO在Threads透露，最近出門吃飯，發現肉片上面出現詭異的螢光綠色，立刻詢問老闆，對方回應「是正常的」，於是她沒有多問，但還是很好奇，「為什麼會有顏色？有人可以給我解答嗎？」

文章曝光後，眾人紛紛回應，「只有鋒利的刀+新鮮的肉，才有辦法出現這個現象」、「虹彩現象～因為肉含有礦物質及鐵質，利刃切片後平整表面會反射光芒，刀夠快就會出現」、「基本上這是肉夠新鮮才會這樣，但是如果是發綠發黏，就是壞掉了。」

肉出現螢光色？專家曝原因：很新鮮

臉書粉專「韋恩的食農生活」先前也解釋，如果看到煮熟的牛肉上面出現像是彩虹或是螢光綠的光澤，其實不用太擔心，國外將此現象稱為rainbow beef或iridescent beef，「這種光澤跟綠牡蠣的重金屬汙染，或是腐敗肉的綠斑無關，純粹是一種物理性的光學現象。」

韋恩表示，肉是由一束束的肌纖維構成，其剖面呈現八角形，如果用鋒利的快刀將肌纖維切斷，斷面會形成稜鏡狀的結構，這時在特殊角度下，會將光線分光，呈現這種特殊的顏色。

韋恩以牛肉為例，腱子肉及後腿肉，越靠近關節筋膜部位的肉，越容易出現這種情形，「下次見到這樣的情形，不用太害怕，要感謝切肉的廚師刀法很快，肉很新鮮，大口享用就是了。」

