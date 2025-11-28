11/29「好肉球日」軟嫩肉球不只療癒 功能超乎你想像地多

肉球日來了，奴才們快幫主人揉揉吧！圖片來源：Getty images

每月的29日，對日本人來說，是個無比療癒的日子，這天是毛孩腳掌專屬的「肉球日」！由於日文的「2」（ni，に）與「9」（kyu，く），發音相似貓狗的腳掌（nikyu，にくきゅう），因此29日被訂為「肉球日」；其中11月29日又因念起來很像「好肉球（i-nikyu，いいにくきゅう）」，特別被稱作「好肉球日」。

在「肉球日」這天，社群媒體上會湧現大量的肉球照，其中又以貓咪小巧的腳掌最受歡迎。這些又萌又撩人的小肉球，其實功能可不少，除了能在動物行走時達到止滑、避震效果外，貓的汗腺多集中在腳掌上，肉球能幫助牠們排汗、散熱。此外，肉球上佈滿神經，讓貓咪能感受到地面微小變化而做出應變，這也是有些喵皇一碰肉球就翻臉的原因，因為那可是牠們的敏感帶啊！

如此重要的肉球，當然要趁每月的「肉球日」好好體檢（乘機搓揉）一番。最常見的保養方式，就是定期修剪足底毛，避免過長毛髮阻擋肉球，影響散熱、止滑；若肉球出現龜裂，則可取少許無毒嬰兒油或凡士林，邊塗抹邊按摩，改善過度乾燥情況。若家中貓咪不排斥被觸碰腳底，可時常以畫圓方式幫肉球按摩，刺激穴道有助健康。

責任編輯：黃婉婷