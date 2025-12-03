肉眼可見！基隆暖暖也見油污染 謝國樑：非同案

基隆市 / 綜合報導

基隆河的水遭油污染掀起民怨，但一波未平一波又起，現在在暖暖也發現油污污染，而源頭疑似就在源遠路102巷溝渠內。浮在水面上的油膜靠肉眼清晰可見，即使流經攔油索後排出的水，還是看得到油膜。基隆市長謝國樑上午在前進指揮所表示，暖暖的油汙跟11月27日的油污事件不是同一件，但原因還得持續追查。

工作人員說：「下去下面去量那一邊。」工作人員爬上爬下測量觀測，腳還幾乎快站在水中，原來在基隆市暖暖區源遠路，發現新的油污污染，源頭疑似就在這102巷溝渠中，乳白色又有點灰灰的，就是浮在水面上的油膜，一層一層累積起來肉眼清晰可見。

廣告 廣告

在基隆市暖暖區，源遠路102巷溝渠，發現油膜，也讓水情再拉警報，因為從這往前看，就是基隆河，而水也的確漂向基隆河，經設置攔油索後，油膜匯聚累積呈乳化狀態，整層厚厚的油污還冒著泡泡，但經過攔油索排出的水，還是看得到油膜，也讓居民人心惶惶。

民眾VS.民眾說：「妳店在這裡，妳還是有影響，(若停水)仁愛區有啊，我們也是，到底是怎麼了，怎麼會這樣子。」考量目前使用西勢水庫供水量，如果水質沒改善，暖暖區仁愛區高地區域約3.5萬戶不排除預防性停水。台灣自來水公司總經理李丁來說：「預估大概應該是可以維持差不多10天，供水的一個穩定，昨(12/2)有發現油污再現，所以顯示污染源還沒有被徹底清除。」

記者VS.基隆市長謝國樑說：「(是另外一個獨立事件)，對，(跟1127還沒有辦法判定有直接的關聯)不一樣。」市府今(3)日成立前進指揮所追查污染源，台水也表示會全力配合，而環保局也已經採樣完成送檢，包含1127油污染在內，分進合擊調查究責，更要確保用水安全。

原始連結







更多華視新聞報導

基隆發現新污染物 3天後暖暖區恐預防停水

若三天未解決 暖暖.仁愛區高地3.5萬戶恐停水

謝國樑指油膜偵測器故障 台水：1台正常1台報廢

