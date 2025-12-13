肉眼可見「雙子座流星雨」12／14登場 最佳觀賞時間、地點出爐

中央氣象署公布雙子座流星雨最佳觀賞時間與地區。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

雙子座流星雨來了，中央氣象署今晚公布最佳觀賞時間為12月14日晚間至15日清晨，地區以馬祖觀星合適度最高，其次為高山、中南部、澎湖及金門等地。氣象署提醒，流星雨夜也是這波冷氣團影響最明顯時間點，觀星需留意衣著、注意保暖。

中央氣象署指出，適宜觀測時間為12月14日夜間至15日清晨，流星雨極大期約為12月14日下午，下弦月兩點半後升起，上半夜不受月光影響，這次流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。

中央氣象署提醒，冷氣團影響，戶外會冷，務必做好保暖準備，在沿海、空曠處風大體感更冷，衣著也要注意防風，預測12月14日入夜後至15日清晨低溫，北部、宜蘭約11至12度，局部地區受輻射冷卻影響，有低於10度的可能，中部與花蓮約13至14度，南部、台東、澎湖約15至17度，金門與馬祖約12至13度。

中央氣象署說，同時越往山上越冷，3500公尺以上高山氣溫接近0度，除了保暖之外，用路人也須注意路面積冰。

中央氣象署以滿分5顆星評估14日晚間至15日清晨各地觀星合適度，14日各地天氣逐漸轉穩，不過在高空有雲層通過北台灣上空，可能會稍微影響天空的能見度，其中馬祖天氣穩定合適度4顆星，高山、中南部、澎湖及金門合適度3顆星，天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣，北部與宜花東為2顆星，雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過影響天空能見度。

