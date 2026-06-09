肉粽不能整串送人！端午節「7大民俗禁忌」曝光 「9類人」中午不宜外出
記者周佩怡／台北報導
端午節將至，除了吃粽子、划龍舟外，民間也流傳許多避邪祈福習俗。命理專家楊登嵙指出，農曆五月初五是一年之中陽氣最旺盛的日子，民俗上認為此時陰邪之氣會聚集於特定場所，因此端午節有多項禁忌需要留意，包括避免前往陰氣較重場所、勿將肉粽整串贈送，以及6類生肖與族群中午最好「躲午」，以祈求平安順遂。
楊登嵙表示，民俗認為端午節陽氣旺盛，體力消耗快，若行房縱慾過度，恐耗損身體、易被邪毒傷身；另，陰邪穢氣亦多聚集於陰氣較重場所，因此當天如非必要，應避免前往醫院、殯儀館、火葬場，或經常發生意外的河邊、水域等地點，否則容易被躲在其中的「好兄弟」抓交替。若必須要去，可攜帶護身符、艾草或菖蒲來避邪、保平安。
此外，2026年適逢馬年，屬馬、屬鼠、屬兔及屬牛者等犯太歲生肖，或氣運不佳者、體弱多病者、長者、孕婦、年幼孩童，也建議中午時段減少外出活動「躲午」，以減少受到不良氣場干擾。
端午節最應景的食物非肉粽莫屬，但楊登嵙指出，民間有「送肉粽」的習俗，帶有送煞含意，故贈送肉粽時應將綁繩剪開後散裝，避免整串轉送他人；若收到成串肉粽，也可先用剪刀將繩線剪斷。
針對端午節懸掛艾草、菖蒲來驅蟲避邪的習俗，楊登嵙提醒，最佳懸掛時間是陽氣最盛的中午前後，最晚不要超過下午3點，否則避邪效果會打折。至於香包可驅蟲、保平安，若在端午節當天遺失，可能影響未來一年的運勢，所以應妥善保管。
楊登嵙也強調，端午節與屈原投汨羅江、伍子胥投錢塘江及曹娥投江救父等歷史典故有關，帶有追思與紀念意涵，不宜互道「端午節快樂」，只能互道「安康」、「平安」及「吉祥」等說法。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。
更多三立新聞網報導
豪雨炸到18日！「這水果」最先傳災情 農業部急監測怕農產品價格飆
黑心！台中金屬工廠偷排廢水6年 「重金屬超標37.5倍」賺飽5百萬遭起訴
驚！調查：國中女生心情差多先找「它」 過半學生待房間比出門更快樂
台大期末停電摸黑快中暑！校方認了「早知設備異常」：原定這天汰換
其他人也在看
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
何篤霖告別24年《命運好好玩》 自曝已財富自由最想做這件事
【緯來新聞網】《命運好好玩》自開播以來累積逾千集，由何篤霖與陳亞蘭長期搭檔主持。節目另一位前主持人郭
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
網傳女教師遭強送醫？高市衛生局澄清：多方通報高風險、經同意後就醫
高雄林姓國小教師因校園事件頻遭校方調查，近日在臉書粉專拋出一句「學校最高樓層」引發各界關切，4日她被市府安置到凱旋醫院，並於9日出院，隨後林師在臉書發文，自述被「束帶固定」上救護車的過程，委屈與無助讓她淚水潰堤，對此，高雄市衛生局10日澄清，指出個案曾有輕生相關，且多次拒絕關懷訪視，強調當天是經專業評估並取得同意後護送就醫，絕無「強制住院」。
影/救不回來！新竹便當店氣爆「麵包店老闆夫妻送醫不治」
新竹市東區高翠路上的「小南便當店」今天凌晨發生嚴重氣爆，目前傳出噩耗，遭波及的麵包店老闆跟老闆娘被牆壁壓住當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，好鄰居驚聞噩耗當場痛哭失聲。
雨揚老師》12生肖農曆５月運勢：虎寶寶貴人助攻、蛇寶寶正財穩定(上)
[Newtalk新聞] 隨著農曆五月來臨，我們即將迎來充滿純陽之氣的端午節。雨揚老師說，端午節不只是一年當中陽氣最旺盛的日子，也是每個人除穢開運的絕佳時機，只要在這一天善用這股極陽之力、重新打造吸金磁場，就能告別過往的低迷與不順遂，用嶄新氣場與能量開啟下半年的財富好運之門！ 農曆五月運勢的前三名生肖是誰呢？答案就是豬、羊、虎！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ *鼠 ◎工作運：小人暗藏 慎防誤判 事業運欠佳，需特別留意人際互動與人事問題。例如在社交場合結識口才辨給之人，誤以為能彌補自身不足，未料卻打破原有人事平衡、引發紛爭，甚至影響公司業務推展。面對外在接踵而來的挑戰，建議鼠寶寶焚香靜心、沉著應對，切勿自亂陣腳，以免誤信他人、因小失大。 ◎感情運：桃花暗動 情海生波 愛情能量偏弱，單身的鼠寶寶容易因參加興趣活動，如挑戰人生第一座小百岳，對同行夥伴暗生情愫，但活動後的疲憊感，也讓這份好感迅速降溫；有伴的鼠寶寶為替另一半慶生，特地邀約好友同歡，未料在朋友起鬨下，與異性互動過於熱絡，反而引發伴侶醋意，最後不歡而散。 ◎健康運：壓力漸增 易
「3生肖」出運了！ 貴人、財神齊報到 第一名旺到年底
隨著今年進入下半場，許多人都在期盼生活能迎來大洗牌。周遭環境的變動帶來了許多看不見的機會，只要找對方向，把精力投資在正確的地方，這段時間將是翻轉現狀的黃金期。命理師小孟塔羅雲蔚老師表示，接下來幾個月，「3生肖」將獲得極大的推力，不論在職場發展或財富累積上，都能感受到如有神助般的順暢。趕緊來看看，誰能在年底前迎來令人羨慕的大豐收，把滿滿的好運帶回家。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
雨揚老師》12生肖農曆月運勢：羊寶寶荷包豐盈、豬寶寶事業滿分 (下)
[Newtalk新聞] *馬 ◎工作運：提高警覺 保持低調 事業運低迷，馬寶寶這個月在職場上除了要儘量降低自己的存在感，也須慎防因壞消息頻傳而無端成為代罪羔羊或眾矢之的的可能性，尤其是向來高調或有能力做大事的馬寶寶，這陣子只要做好份內之事就好，切莫為他人出主意或強出頭，以免出事時他們將責任通通推到你身上。 ◎感情運：急公好義 重視家人 愛情運順遂，單身的馬寶寶總會在他人遇到困難時主動伸出援手，熱心助人的模樣不禁讓身邊對你感興趣的人湧現想主動接近你的念頭；有伴的馬寶寶習慣一手包辦家裡的大小事，這不單純只是因為自身的責任感使然，也包括你想讓最重視的家人過上更舒適穩定的生活。 ◎健康運：安全用電 慎防災害 健康運不佳，馬寶寶近期比較不適合遠行，也要留意使用十年以上的家電容易暗藏危害生命安全的風險，建議馬寶寶花時間檢查電器與電線，有助於將凶星帶來的威脅降到最低。此外，馬寶寶拔延長線或電器的插頭時不可硬拉電線，務必手持插頭拔下，才不會造成內部銅線斷裂。 ◎金錢運：長期耕耘 消息上門 財運不錯，如果馬寶寶先前在擅長的領域上默默耕耘，或者時刻謹記和氣生財的原則，那麼最近會有金錢方面的好消息主動上門，
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
代刀風暴延燒！健保擬停約3月、向醫師求償 中榮回應了
台中榮民總醫院神經外科爆發「廠商代刀」爭議持續延燒，健保署擬自8月起對該院神外住院業務停約3個月處分，恐衝擊醫療量能與病患就醫權。外界更傳出院方將向涉案兩名醫師求償高達1.8億元。對此，中榮10日澄清，會努力和健保署協商以維護病人的就醫權益，目前並未討論到是否向涉案醫師求償，「1.8億元說法不知從何而來」。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
傳承客家「食五子」智慧！ 營養師：端午吃粽搭配「午時菜」解膩又助消化
端午佳節將至，大街小巷開始粽葉飄香。端午節在客家文化中被視為「五月節」，除了吃粽子，更有「食五子」的習俗。面對以糯米製成口感紮實的粽子，聯新國際醫院營養科資深營養師陳美芳8日指出，節慶飲食不必深陷「應景」與「熱量」的兩難拉扯，關鍵不在能不能吃，而是懂得怎麼吃、吃多少跟如何搭配，才能兼顧美味與健康。客家端午習俗中的「食五子」，包含粽子、茄子、長豆（豇豆）、瓠瓜、桃子、李子等應景食材，不僅象徵避邪祈福，也蘊含順應節氣的飲食智慧。陳營養師指出，粽子寓意「包中」與好運，而茄子熱量低、富含植化素，長豆則含有豐富纖維，有助促進腸胃蠕動，兩者在客家文化中也帶有長壽與健康的美意；至於桃子與李子，則能帶來清爽口感，幫助解膩，減少糯米食物容易造成的飽脹感。她進一步表示，從現代營養角度來看，客家人端午節常吃的「午時菜」，多以茄子、長豆、瓠瓜等時令蔬菜入菜，並採川燙後簡單調味，拌入蒜頭、鹽或少量醬油或是沾客家桔醬食用，口感清爽且較不油膩。這類料理不僅符合夏季節氣，也能補充膳食纖維、幫助消化，若與粽子一同食用，更能降低脹氣與飽滯感，展現先人兼顧節令與養生的智慧。至於端午節主角粽子，陳營養師提醒，無論是北部粽、南
端午節紅包來了！各縣市端午禮金發放時間、對象、金額一次看｜Yahoo補助通
端午節禮金是地方政府編列預算，提供給民眾的三節補助之一。今（2026）年端午節落在國曆6月19日，許多縣市都有發放端午節禮金，各縣市發放規則不盡相同，Yahoo新聞編輯室統整全台22縣市端午節禮金的發放對象、金額與時間，帶你一次掌握，今年端午節禮金可以領到多少錢！