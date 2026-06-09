肉粽不能整串送人！端午節「7大民俗禁忌」曝光 「9類人」中午不宜外出

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記者周佩怡／台北報導

民俗專家表示，端午節當天不宜送、收整串肉粽。（圖／資料照）

端午節將至，除了吃粽子、划龍舟外，民間也流傳許多避邪祈福習俗。命理專家楊登嵙指出，農曆五月初五是一年之中陽氣最旺盛的日子，民俗上認為此時陰邪之氣會聚集於特定場所，因此端午節有多項禁忌需要留意，包括避免前往陰氣較重場所、勿將肉粽整串贈送，以及6類生肖與族群中午最好「躲午」，以祈求平安順遂。

楊登嵙表示，民俗認為端午節陽氣旺盛，體力消耗快，若行房縱慾過度，恐耗損身體、易被邪毒傷身；另，陰邪穢氣亦多聚集於陰氣較重場所，因此當天如非必要，應避免前往醫院、殯儀館、火葬場，或經常發生意外的河邊、水域等地點，否則容易被躲在其中的「好兄弟」抓交替。若必須要去，可攜帶護身符、艾草或菖蒲來避邪、保平安。

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此外，2026年適逢馬年，屬馬、屬鼠、屬兔及屬牛者等犯太歲生肖，或氣運不佳者、體弱多病者、長者、孕婦、年幼孩童，也建議中午時段減少外出活動「躲午」，以減少受到不良氣場干擾。

端午節最應景的食物非肉粽莫屬，但楊登嵙指出，民間有「送肉粽」的習俗，帶有送煞含意，故贈送肉粽時應將綁繩剪開後散裝，避免整串轉送他人；若收到成串肉粽，也可先用剪刀將繩線剪斷。

針對端午節懸掛艾草、菖蒲來驅蟲避邪的習俗，楊登嵙提醒，最佳懸掛時間是陽氣最盛的中午前後，最晚不要超過下午3點，否則避邪效果會打折。至於香包可驅蟲、保平安，若在端午節當天遺失，可能影響未來一年的運勢，所以應妥善保管。

楊登嵙也強調，端午節與屈原投汨羅江、伍子胥投錢塘江及曹娥投江救父等歷史典故有關，帶有追思與紀念意涵，不宜互道「端午節快樂」，只能互道「安康」、「平安」及「吉祥」等說法。

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