肉紙業者搶新年商機！春節加班到除夕「增加10%人力」

台北市 / 綜合報導

過年零食中，肉紙受到許多民眾的喜愛，為了能夠從競爭激烈的食品業脫穎而出，業者推出各式各樣的創新商品，甚至用鯛魚取代豬肉，讓客人吃到新風味。尤其接近農曆新年，除夕之前為了備貨，店家表示，將提升10%的人力，因應春節的人潮。

一片一片枕頭肉，經過200度高溫的熱風，烘乾成肉紙再做分裝，農曆新年即將到來，肉紙傳統老店，為了備貨馬不停蹄，肉類食品業者江顯皎說：「肯定每天都要加班，尾牙開始衝刺到過年，從頭到尾加到除夕夜才結束。」記者姚俐安說：「業者增加10%的人力，來因應農曆春節的客流量，而由於現在，各式各樣的零食競爭激烈，因此業者也，力拼轉型。」

又輕又薄一捏就碎，除了販賣傳統的品項，業者也用鯛魚取代豬肉，製作酥脆的杏仁肉紙，一方面「水產品」，可以解決外銷國際的障礙，同時也讓客人品嘗，有別於傳統的創新風味，行銷專家唐源駿說：「大家記得口蹄疫，其實台灣豬肉不能出口非常多年，影響了我們很多的外匯收入，難得近年來終於解禁開放了，其實就是不斷的推陳出新，然後能夠在這個過程裡面，找到所謂的成長第二曲線。」

民眾說：「創新一點可能會吸引，比較不同的顧客，年輕人不喜歡傳統，他就會想要買比較與眾不同的。」期望拓展通路，同時抓住顧客味蕾，傳統業者努力創新，期望在瞬息萬變的產業脈動中，持續立足。

