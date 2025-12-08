肉肉救人！美國女司機遭乘客連開7槍 「子彈卡脂肪」驚險活命

40歲的美國計程車司機布蘭迪大難不死。（翻攝自英國太陽報）

40歲的美國計程車司機布蘭迪（Brandy Littrell），多年前經歷一場恐怖的生死劫難，竟奇蹟似地活下來。據英國《太陽報》報導，布蘭迪遭1名年僅17歲的乘客綁架並近距離連開7槍，失血量高達3公升，但她最終大難不死。外科醫生後來證實，布蘭迪的「過重」體型意外救了她一命，因為子彈全數卡在她的脂肪層中，避開了重要器官。

為什麼會突然遇上致命劫持？

布蘭迪在克林頓市擔任計程車司機長達5年，從未遇過壞客人。然而，2021年11月，她接到少年麥基（Dontarious Magee）的訂單，卻讓她從此改變一生。

原本麥基的目的地是麥當勞，卻藉故讓布蘭迪繞到一處僻靜公寓後方，隨後突然掏出一把槍，指著布蘭迪的臉。驚嚇不已的布蘭迪被迫交出所有財物，並被押到後座，由麥基開車載她到一片荒野樹林。

布蘭迪回憶當時，麥基的聲音異常平靜卻充滿邪惡，強迫她跪下後，竟冷血地朝她開槍。第一槍打中她的大腿，隨後子彈不斷射向她的後頸、胸口和腹部。「他一直開槍，鮮血沿著我的眼鏡流到臉上。眼前一片黑漆漆的，」布蘭迪形容那一刻以為自己死定了。

身中七槍還能活？如何靠「脂肪」逃死？

開槍後，麥基以為布蘭迪已經身亡，便駕車逃離。更令人髮指的是，這名少年犯竟若無其事地前往麥當勞完成一輪夜班工作。

幸運的是，布蘭迪在血泊中甦醒，用盡力氣爬回公寓大樓向婦人鄰居求救。緊急送醫後，醫護人員震驚於她身中7槍竟還能存活。醫生告訴布蘭迪，每一顆子彈都完美地避開了她的內臟，而她的體重發揮了關鍵作用，將子彈包覆卡住。

警方循線追蹤到布蘭迪的車輛，並在麥當勞外面逮捕了剛下班的麥基。今年4月，麥基對謀殺未遂、持械搶劫、劫車和綁架等罪名表示認罪，被判處30年有期徒刑。

布蘭迪對於凶手事後還能到麥當勞輪班壓肉排賣漢堡感到不可思議。（翻攝自英國太陽報）

倖存者如何用新生活報復惡徒？

雖然逃過死劫，但布蘭迪至今仍受到嚴重創傷，身體留有永久的子彈碎片和疤痕，也失去了她熱愛的司機工作。她曾嘗試重返共乘服務，但因害怕載送陌生人，不得不轉職到一份面對固定工友的鐵路工程公司。

法庭上，布蘭迪勇敢地表示，麥基從未道歉或展現悔意。「現在他被關進監獄，我認為正義得到了伸張。我獲得了第二次的生命，我能做的最好的報復，就是在它服刑期間，讓我把我的每一天都活得精采快樂。」她堅定地說自己是一個倖存者。

