「肉身佔位」踢鐵板！駕駛「出這招」網讚：是個狠人

近日一段行車紀錄器影片在網路上引發熱議。畫面中，一名女子試圖以「肉身佔位」的方式佔停車格，不料卻遇到一位態度相當強硬的駕駛者，完全不予理會，果斷將車輛倒車停入格內。女子見駕駛毫無退讓之意，只好離開停車格。影片曝光後，駕駛者行事果斷的作風也吸引許多網友大讚。





遇女子「肉身佔位」駕駛用這招回敬！他霸氣喊：她真的以為我不敢欸…

一位駕駛者分享自己在桃園中壢一處尋找車位時，看見一位女子試圖以肉身來佔停車位。（圖／翻攝Youtube頻道《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」於昨（27）日分享一段行車紀錄影片。事發地點位在桃園市中壢區松勤路，一名駕駛在12月24日傍晚時段於市區尋找停車位時，發現路旁出現一個空的停車格，卻見一名女子站在停車格內，試圖以肉身來佔車位。畫面中，只見女子不斷舉手示意這裡已有人，但駕駛者沒有理會，選擇直接倒車將車停入，態度相當果斷，女子見狀後知道無法繼續佔位，只好離開停車格。

這位駕駛者沒有理會女子，選擇直接倒車將車停入，態度相當果斷，女子知道無法佔位，只好離開停車格。（圖／翻攝Youtube頻道《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

駕駛者事後也在網路上分享這段行車紀錄影片，並以「她真的以為我不敢直接倒車欸」為標題。影片曝光後，也讓網友熱議。網友留言表示：「全程一言不發，直接掛檔倒車，是個狠人」、「都要2026年了你還在人肉佔車位。」、「之前就有那種真的不怕的，真希望那些人遇到原PO」、「第一次看到這麼果斷的人倒車入庫，讚！」；但也有網友不鼓勵用這樣的方式硬停，「真的撞到人絕對是最吃虧的」。

駕駛者在網路上分享這段行車紀錄影片，讓網友大讚：「第一次看到這麼果斷的人倒車入庫，讚！」。（圖／翻攝Youtube頻道《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

