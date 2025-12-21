肉身擋下不是保全！北捷遇難英雄「真實身分曝光」 友人不捨曝生前暖事：應入忠烈祠

台北捷運19日晚間發生孤狼式恐怖攻擊。（翻攝畫面）

台北車站、中山站（19日）發生震撼社會隨機殺人案，27歲凶嫌張文最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死11傷。其中57歲余先生首位遇害者，當天勇敢於北車M7出入口試圖阻擋張文，不幸喪命，挽救許多民眾的安全，而一些認識他的朋友與網友陸續在網上澄清他的身分，並分享他生前為人，「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。

57歲余男事發當時，因英勇制止暴行而不幸喪命，親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，紛紛還原余男的真實背景，一名友人在Threads發文強調，余男是一位博學熱心的資深理財專家，平時往返桃園與台北兩地通勤，個且性勤奮好學，對命理也有深入研究，「我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心，兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得。」文章一曝光，不少現場目擊民眾也紛紛表達謝意，感念余男在危急時刻不顧個人安危，攔住嫌犯挽救了無數性命。

對此，台北市長蔣萬安也透露，余先生的太太表示，先生平時就是一位願意挺身而出、富有正義感，甚至是很仗義執言的人。蔣萬安對他離世深感心痛、不捨與感動，已裁示依自治條例從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元。

另外桃園市長張善政表示，余先生設籍桃園，得知消息令人更加沉重，市府已主動關懷家屬並尊重其心情與節奏，後續將適時提供協助，也提到另中壢仁海宮將捐助200萬元關懷死傷者及家屬。行政院長卓榮泰則強調，政府將全力支持罹難者家屬、傷者及見義勇為者的撫卹與後續照顧。

北捷英雄的友人澄清身分。（翻攝自Threads）

