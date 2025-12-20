肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

社會中心／台北報導

19日晚上，兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，最後造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。

台北捷運日前發生震驚社會的隨機砍人事件，首位遇難者身分確認為余男。據了解，余男為每日搭乘捷運通勤的上班族，案發當天在台北車站近M7出入口處，面對持刀的張文，余男並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，最終不幸因傷勢過重身亡，但也因其挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。

事件發生初期，網路上曾傳出余男從事保全工作的消息，然而多位與其熟識的朋友與網友陸續發文澄清，還原余男的真實背景。友人指出，余男並非保全，而是一位資深的理財高手，平時往返桃園與台北兩地通勤，個性勤奮好學，除了精通股票專業知識，對命理也有深入研究。在同事與客戶眼中，他是位無私熱心、樂於教導他人的「正義好人」。

現場目擊民眾也紛紛在網路社群表達謝意，感念余男在危急時刻不顧個人安危，攔住嫌犯挽救了無數性命。許多好友在哀悼文中寫道，余男雖然身材不高，卻充滿人格魅力與正氣，對其不幸逝世感到萬分不捨。更有網友感嘆：「兄弟，你的義行值得被宣揚，更值得進入忠烈祠，因為你值得。」

目前大眾多以「余大哥」或「英雄」尊稱這位罹難者，表達對余家的尊重與對受害者的緬懷。各界也希望社會能記住余先生的名字與他面對兇險時的無私與勇氣，而非僅僅將其視為一樁悲劇的受害者。

