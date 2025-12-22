肉身擋張文喪命！網號召「記住余家昶」 老友淚喊：10年前的話你實現了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

近日北捷爆發隨機砍人案，當時英勇上前攔阻的余家昶，卻不幸殞命張文刀下。他的見義勇為不僅讓網友深受感動，直呼這才是「真正該被記住的名字」，台北市長蔣萬安也承諾將在北捷設立紀念碑，而余家昶的老友昨（21）日也現身案發地致敬。

案發隔天，台北車站M7出口附近湧入大量鮮花、卡片。（圖／蔣萬安臉書）

57歲的余家昶家住桃園，身分一度被傳為保全，他實際從事金融行業，平日從桃園通勤至台北上班。案發當天，余家昶下班後自大安站抵達台北車站，前往地下一樓平台的途中，遇上正在犯案的張文，民眾驚慌逃跑之際，他選擇挺身而出，以肉身阻擋張文，卻慘遭一刀貫穿左側肺葉直達左心房，緊急送醫後不治。

余家昶的朋友指出，余退伍後便進入金融業，據悉是在台北101附近上班，認為余家昶的犧牲值得進入忠烈祠。案發隔天，台北車站M7出口附近湧入大量鮮花、卡片，許多民眾前往悼念這位北捷英雄，有人用布條寫下「勇士當為義鬥爭」，若不是他見義勇為，恐怕會造成後續更大規模的傷亡，網路上多人發起號召，直呼「真正該被記住的名字」不是張文，而是余家昶。

與余家昶有著30年交情的林先生，昨日也到北捷向老友致敬。他接受《民視》訪問時悲痛表示，自己是和余家昶服役時相識，二人交情延續至今，他說余家昶是個充滿正義感且學識淵博的人，2014年鄭捷事件時，兩人曾私下聊過，余曾說遇到類似事件一定會挺身阻止，他感傷道：「10幾年前講的話，你今天實現了…你的勇敢我們都記在心裡面」。

