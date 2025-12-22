肉身擋張文殞命 余家昶好友淚揭10年前諾言：你實現了

57歲余家昶第一時間試圖阻擋張文卻不幸犧牲。（圖／東森新聞）





余家昶為阻止張文在台北車站隨機傷人，英勇阻擋遭刀刺身亡。余家昶的老友透露，余家昶10多年前看到鄭捷新聞時，曾說「遇事定會挺身」，如今英雄殉難，令人難過與驕傲。

張文19日晚間在台北車站M7出口附近投擲煙霧彈，當恐懼與不安的煙霧不斷在地下空間瀰漫時，57歲的余家昶逆著人潮衝向張文，手無寸鐵試圖制止穿戴裝備的27歲張文，扭打時遭張文以預藏的長刀一刀刺穿心肺，倒地殞命。

張文在中山商圈殺害3名路人，被員警圍捕墜樓死亡後，1箱遺留在M7的焦黑拖箱，成為余家昶的最後勳章。警方初步勘驗，驚覺箱內全是自製汽油彈，張文疑似企圖先用煙霧彈將人群逼到「狩獵區」，再投擲汽油彈殺害無辜群眾，但與余家昶扭打過程中汽油彈意外點燃，計畫遭打亂的張文，只能在殺害余家昶後先撤退。

民眾紛紛獻花致意。（圖／東森新聞）

與余家昶認識超過30年的同袍，得知老友遇害於21日到北車致意，他在現場接受《民視》訪問時難掩悲痛，淚憶與余家昶貫穿大半人生的同袍之情，他說，余家昶學識淵博又充滿正義感，兩人當年看到鄭捷事件時，余家昶堅定地說，自己遇到一定會挺身阻止。

想到余家昶以性命實現諾言，令好友傷感不已，但在傷痛之外的，是對余家昶的無限敬意：「10幾年前講的話，你今天實現了……你的勇敢我們都記在心裡面。」

