肉身擋張文的保全是桃園人 張善政：得知消息格外沉重

台北市昨天發生隨機殺人案，肉身阻止張文的台北捷運57歲余姓保全是桃園人，桃園市長張善政在臉書發文，指得知這樣的消息，讓人更加不捨，也格外沉重。（本報資料照片）

台北市昨天發生隨機殺人案，肉身阻止張文的台北捷運57歲余姓保全是桃園人，桃園市長張善政在臉書發文，指得知這樣的消息，讓人更加不捨，也格外沉重，將完全依照家屬節奏與意願，適當時候提供必要協助。更感謝中壢仁海宮展現善心，捐助200萬元，關懷事件的死傷者及家屬。

張善政表示，昨晚發生的攻擊事件中，率先挺身而出、不幸喪生的北捷保全余先生，經確認是設籍於桃園的市民。這樣的消息，讓人更加不捨，也格外沉重。

張善政說，得知消息後，市府即主動了解家屬狀況。我們也深知，家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。

張善政提到，家屬需要時間平復心情，專心處理後事。對此，市府會完全依照家屬的意願與節奏，在適當的時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

張善政又說，稍早與中壢仁海宮商討，感謝仁海宮展現善心，將捐助200萬元，關懷本次事件中的死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，讓社會的溫暖，在最需要的時候，送到最需要的人身邊。

張善政表示，余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難。表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。

