▲肉身擋張文的勇敢保全是桃園人！張善政不捨：全力協助家屬。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北發生震驚社會的隨機殺人案，57歲的余姓保全因制止兇嫌不幸身亡。桃園市長張善政今（20）日在臉書發文，證實他是桃園人。張善政感嘆，這樣的消息讓人不捨，也格外沉重，更感謝中壢仁海宮展現善心，捐助新臺幣200萬元關懷事件死傷者及家屬。

張善政指出，昨（19）晚得知後，市府即主動了解家屬狀況，深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。他強調，家屬需要時間平復心情、專心處理後事，市府會完全依照家屬的意願與節奏。

市府後續將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，也對不幸罹難的余先生表達最深的哀悼與敬意，並向家屬致上誠摯的關心，在適當時候提供必要協助，持續關注並陪伴家屬走過這段艱難的時間。

