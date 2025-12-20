肉身擋張文遭刺殺...57歲保全是桃園市民 張善政不捨：得知消息格外沉重

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台北市昨（19）晚發生隨機攻擊事件，包含兇嫌在內共4人死亡、11人受傷，其中在北車混亂中挺身制止兇嫌張文而不幸喪生的57歲余姓保全，經確認為設籍桃園市的市民。消息曝光後，桃園市長張善政也於臉書發文，表達沉痛心情，並說明市府後續關懷與協助方向。

在北車混亂中挺身制止兇嫌張文而不幸喪生的57歲余姓保全，經確認為設籍桃園市的市民。市長張善政表達不捨。（圖／取自臉書／張善政）

張善政指出，得知昨晚喪生的余先生為桃園市民後，內心更加沉重與不捨。桃市府在第一時間即主動了解家屬狀況，並深知家屬正承受極大的悲痛與衝擊，因此在表達關懷的同時，始終以不打擾為原則，尊重家屬的心情與需要。

張善政表示，家屬目前需要時間平復情緒、專心處理後事，市府將完全依照家屬的意願與節奏，在適當時候提供必要協助，並持續關注、陪伴家屬走過這段艱難的時間。

此外，張善政透露，市府已與中壢仁海宮討論相關關懷事宜，感謝仁海宮展現善心，捐助新台幣200萬元，關懷本次事件中死傷者及其家屬。市府將依仁海宮所託，協助妥善轉達這份心意，盼在最需要的時刻，讓社會的溫暖送到受害者與家屬身邊。

張善政最後表示，余先生在混亂中捨身制止暴力，為了守護他人而付出生命，不幸因此罹難，「我要表達最深的哀悼與敬意，也向家屬致上誠摯的關心。」

桃園市政府在案發後已全面提高大眾運輸場站維安層級。（圖／取自臉書／張善政）

在維安應變方面，桃園市政府在案發後已全面提高大眾運輸場站維安層級，桃園捷運全線車站、高鐵桃園站，臺鐵桃園、內壢、中壢、楊梅、埔心、富岡等站以及主要客運轉運站，比照恐嚇威脅狀況啟動相關作業，強化警力部署與巡守密度，並與場站警察、保全人員密切合作，以確保民眾通行安全。

