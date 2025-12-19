肉身菩薩1／李駿碩瘋狂做愛、瘋狂看電影 然後得金馬獎

訪問時，李駿碩偶爾會露出男孩一樣的神情。

男孩修剪陰毛，男孩清理自己，然後赴約。男孩進入陌生的空間，進入陌生人的身體，或者被進入，然後，射在裡面。事後，也許和陌生人抽一根菸，也許吃一餐飯，既交媾也交心。香港導演李駿碩的新片《眾生相》，脫胎自人生過往約砲經驗，片名來自《金剛經》：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」肉身菩薩，夜度眾生，流轉於不同的身體，離苦得樂。電影讓他獲頒本屆金馬最佳導演，評審團評語是：「該片遊走真實與謊言，藉由多段私密對話，深刻探討港人認同與離散命題，其哲學思辨獲評審肯定。」

10年積蓄 豪賭拍電影

李駿碩（右）在金馬頒獎典禮致詞感謝演員張迪文（左），說：「遇到你，是我做導演最大最大的幸運。」

你叫什麼？你是做什麼的？「我是Erfan，我是研究生。」「我是Philip，老師。」「Stefan，劇場工作者。」電影中，男孩借用這個砲友的身分跟那個砲友互動，藉由虛構的謊言坦白最真實的心事。而事實上，連「李駿碩」這個名字，也不是出生時、父母本來給的那個，「就是後來身體不健康嘛，找師父改的。」改名後他的身體好不好，我們不得而知，但駿碩，字面上是一隻漂亮的馬，征戰金馬，果真無往不利。現年34歲的他，香港中文大學新聞系畢業，隨後負笈英國劍橋大學念性別研究。2015年返港；2018年，他的首部短片《吊吊揈》及首部長片《翠絲》皆入圍金馬獎；2021年，《濁水漂流》入圍金馬最佳劇情片、最佳導演等12項大獎，聲勢浩大，他也獲最佳改編劇本獎。今年，《眾生相》和《大濛》廝殺到最後，7比8，差1票，就差1票，就可以拿下最佳影片。

雖說李駿碩前兩部電影都非商業大片，但合作對象惠英紅、李麗珍、吳鎮宇、謝君豪，皆是歷屆金馬影帝、影后。而《眾生相》多數演員是他的砲友來著，領銜演出的張迪文，其最醒目的履歷無非是電視劇《那年盛夏我們綻放如花》。訪問時，我說他拿10年拍片積累的港幣150萬元積蓄來拍片，孤注一擲，簡直是豪賭了。

「現在看來，因為得金馬，好像賭贏了，可以理解你用賭這個動詞，但我在拍片當下沒有這樣想啊。」也許是電影公司安排了一整天的訪問了，也許是我們訪問的時候已經很晚了，他托著腮，講話慢慢的，辯駁也是懶懶的。對桌訪問的兩個人，講話有一搭沒一搭的，氣氛彷彿電影裡萍水相逢的陌生人。

眾聲喧嘩 取材自人生

李駿碩說，同輩導演黃綺琳把自己當填詞人的失敗經歷拍成了《填詞Ｌ》，他深受鼓舞。加上疫情過後，祝紫嫣拍《但願人長久》找他當監製，知道了拍一部電影，資金的來龍去脈是怎麼一回事，發現拿自己的錢拍一個自己很愛的題材，其實沒有那麼難，沒有那麼複雜。去年夏天開拍，今年2月在柏林影展首映，隨即獲都靈戀人同志影展最佳劇情片、OUTshine邁阿密同志影展最佳劇情片特別提及、巴西聖保羅電影節最佳同志片，最終，是金馬獎。

攢夠了錢，就來拍片，蝕本了，就花另外一個10年再賺。他將一切說得理所當然，像是訪問時聊著聊著，嘴巴渴了，拿起桌上的水來喝；身體餓了，要去約砲止饑，一切都順理成章。電影中兩個男人交歡後對話，一人問：「何謂正常生活？」一人回答：「正常生活就是上街吃飯、去戲院看電影、瘋狂做愛。」

李駿碩中大畢業後負笈英國，在劍橋讀性別研究。（李駿碩提供）

他中學出櫃，其實不太記得自己不是同性戀的時候是什麼樣子。若如金賽性學報告所說，世上有1/10的人是同性戀，香港750萬人口，等於有75萬同性戀，75萬欸。香港不愧是東方之珠，國際大都會。和他交手的有伊朗詩人、德國建築師、英國老師、泰國移工和台灣空少，眾聲喧嘩，卻少了廣東話。電影中，男孩住處牆上有上一個房客留下來的塗鴉：「往來無白丁」，外國砲友問男孩：「白丁是白人的老二嗎？」彷彿是替觀眾發問的。他無辜地說自己沒有不約香港同胞啊，而是拍了幾部電影，不多不少也有了些名氣，上了交友網站，網友往往劈頭第一句話就是：「導演，我好中意你的《翠絲》噢。」

