肉身菩薩2／公廁約砲、假陽具自娛 李駿碩以肉身試探政治尺度

李駿碩是金馬寵兒，34歲的他已獲最佳改編劇本、最佳導演2個獎座。

《眾生相》故事脫胎李駿碩人生約砲故事，他沒有特定喜歡的類型，約砲不分高矮胖瘦、年齡階層，歡喜作，甘願受，眾生平等。欲望來襲，在早餐店看中一個外賣小哥，UberDick，公廁裡來上一發很正常；約砲時，對方早洩，回家用假陽具安慰自己合情合理，「我覺得這些事很美好啊，不會不堪啊。30歲的時候，有一個砲友送我假陽具。以前會覺得這是很寂寞的事，我清洗了，我準備好了，我很追求，但對方沒有很想要我，求不得很苦。但現在不會這樣想，我回家靠假陽具轉換負面情緒，很平靜。這真的是30歲之後才會明白的快樂。」

肉身菩薩欲求不滿，回家抽屜裡還有一隻金剛降魔杵降伏心魔。寫劇本的技巧無他，無非記憶力很好，別人講的話他都記得，對話百無禁忌。因為色盲，他索性把《眾生相》拍成黑白電影，但創作者心思沒有任何陰影，大大方方。談藥物，談自殺，沒禁忌，沒尺度，沒成見，直到影片中若無其事地出現這樣一句台詞：「你跟你父母關係好嗎？」「2019年之前很好。」

我們的後腦勺彷彿被錐子錘了一下。男孩為什麼憂鬱？為什麼厭世？電影突然有了另外一條線索。2019年香港發生了什麼事？那個島上的人後來是怎麼想的？無論說者有沒有這個意思？聽者有沒有心思？世故的人如得其情，還是假裝沒這回事，這就是亂世。他的《濁水漂流》在豆瓣上沒有詞條，遑論《眾生相》，那件事，到底可不可以談論，言論的尺度到底在哪裡？坐在對桌的他僅幽幽地說一句：「不知道吶。」

李駿碩的男友Zenni Corbin（左）也在《眾生相》中演出。（佳映娛樂提供）

「我在香港時，發現我跟別人看同一個事情的時候，我的時間感就是比其他人慢了一點（可能我沒有工作，沒有一個所謂正常作息）。2019年到現在，（我做的事）一個就是《但願人長久》的監製，第二個就是《眾生相》。大家都已經在另外一個時區了，可是我還困在裡面。」電影中，英國教師問男孩「開窗」粵語怎麼說，一天上課，空氣很悶，學生嚷著「開窗、開窗」，有人聽著聽著就哭了（「開窗」聽成「開槍」），傷害一直來，2019年後，美國、泰國、越南也有嚴重的激烈衝突，那些傷痛和無能為力實則是一種普世情緒。

「或許正能勝邪的時代已經過去，變革難以成真，站出來又有什麼用？如今只剩絕望。」「我們不為希望站出來。」「那是為了什麼？」「這是我們的責任。」電影尾聲，出現一個在香港迪士尼《獅子王》音樂劇表演的黑人，其中一段英語對白接住了男孩的情緒，那是李駿碩真實世界的男友Zenni Corbin。電影中，音樂劇藝術家的話接住了男孩，在這樣傷痕累累的年代，導演也接住了觀眾。

