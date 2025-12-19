肉身菩薩3／我和陌生人上床 但那和我愛你有何關係？

約砲約成老司機，李駿碩連拍片投企劃案不順，也以碰到天菜、被對方打槍作比喻，對方對你沒意思，換下一個就好。

2015年，李駿碩結束英國倫敦的學業，返港第10天，他在交友軟體碰見了Zenni Corbin，其時Zenni在香港迪士尼《獅子王》音樂劇當演員，兩人交往，4年後，Zenni為了工作搬回紐約。聚少離多的兩個人協議開放式關係。他跟砲友說男友在國外，對方半信半疑。兩人在紐約重逢，男友的朋友看到他也說：「Oh, that boyfriend is real.」之所以拍《眾生相》，記錄眾生，也記錄10年情感 「真的可以的。約炮的時候遇到一些人可能50歲，他們從20幾歲就是開放關係，這樣30年。我們才10年。」

廣告 廣告

心上有人，還會覺得寂寞？「睡不著的時候，我很容易睡不著。我什麼樣的小事都會跟他（男友）說， 但他有他的生活，很多事最終還是一個人去面對。」寂寞的時候會特別想約砲嗎？「現在是壓力大才約。」

李駿碩（左）和男友Zenni Corbin（右）維持10年的開放式關係，2人在紐約跑映後甜蜜合影。（李駿碩提供）

如果身體可以隨便給，男友跟砲友有什麼不同？「我不知道別人的砲友是怎樣，但是至少不會喊砲友的媽媽叫媽媽。我在香港，他在紐約，我們有時差，我睡了，（透過電腦、手機）對他說『 You have a goodday』，我醒來起來的時候，他又快睡了，我就說晚安。」他說男友是每天要說早安、晚安的人。男友，也是會出現在他的作品《濁水漂流》《眾生相》的人。他說《眾生相》在構思的時候，一開始就想讓男友露臉，所以特意安排了大段大段的英文對白，才不致於突兀。男友，就是讓他可以在頒獎典禮大方示愛、公然放閃的那個人：「我的人生伴侶、我的製片，謝謝你讓我成為更好的人。」

感謝的話句句由衷：「有時候我覺得我是比較狠心的一個人。他是演員，疫情的時候，演員都沒有工作嘛，以為一切都會過去，但其實沒有。2022年，我去美國找他，他處在一個很困難的狀態，六個月沒有錢繳房租了。我其實有這個錢，我已經決定要拍《眾生相》，我說我可以買吃的給你，但我不能給你錢。結果他真的被趕出去，去住在收容中心，我就住朋友的沙發。」

他感謝男友，感謝身邊每個鼓勵把電影拍出來的人，「拍電影的人，活在自己的世界太久，覺得這一切根本沒什麼？這幾天突然要訪問，跟很多人聊自己的生活，面對Judgement（批評） ，覺得自己好像有點荒唐…」面對我們不斷的追究，他也有了羞赧的神色。

活在當下 排毒不糾纏

希望台灣跟香港同志看這個電影？「我可不可以很坦白地跟你說？我真的沒想過不同地方的觀眾看這個電影，會不會有不同的感受。其實我沒有對台灣的票房抱很大的期望，因為《濁水漂流》的票房真的很差嘛。金馬獎的下一天我就回去香港了嘛。但佳映（電影公司）就覺得既然電影要上了，我們還是得要做點什麼，我又回來了。」

票房什麼的，一切平常心，若肉身菩薩度眾生，從打砲中都能領悟出人生道理：「我抽屜很多Pitch（投入）失敗的Project（企劃案），可以持續下去很好，不能持續下去就算了，那像約炮約到天菜，我當下很享受，本也以為他很享受，但如果他沒有回應我，再糾纏下去就太累了，不如換下一個對象。我身邊有一些導演會執著在某一個Project（項目），他的愛情也是這樣的，很Toxic（有毒）的關係，一直情勒下去的關係啊。」

順著他的邏輯追問下去：「所以你拍電影跟約砲一樣，活在當下，只求當下滿足，過了就過了？」 他停頓了，長長的停頓，臉上露出苦惱的神情，彷彿面對考卷、找不到正確詞彙的孩子，停頓超過1分鐘，也許3分鐘，然後說：「約砲是Physical，物理性。我覺得拍電影，我拍出來之後，會有一個精神上的滿足感，跟使用假陽具的平靜不一樣。這個Preference（偏愛）多一點。這不一樣吧———」拖了一個長長的尾音，像是一個男孩，訪問整個晚上，只有這一Part有起伏。本以為肉身菩薩究竟涅槃，但面對自己心愛的電影，還是動了凡心，有了波濤。

更多鏡週刊報導

肉身菩薩1／李駿碩瘋狂做愛、瘋狂看電影 然後得金馬獎

肉身菩薩2／公廁約砲、假陽具自娛 李駿碩以肉身試探政治尺度