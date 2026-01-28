肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

高雄一名國中男同學護身障阿伯過馬路。（圖／翻攝自Threads＠jasonfu.mb提供）

近日高雄民眾目擊一名國中男學生熱心幫助一名身障人士過馬路，整個過程牽著腳踏車在旁邊肉身保護對方，網友見狀紛紛讚嘆「最暖國中弟」。網友也查出該名學生就讀鳳山國中，校長得知後，今（28）日特別頒發獎狀表揚。當事人江同學表示，當時很擔心阿伯的安全，很感謝當時的車輛都停下等待他們，媽媽看到後也說：「以我為榮！」

當時江姓同學騎乘腳踏車，行經鳳山區中山東路時，看見一位身障阿伯在過馬路，由於其行動不便導致動作緩慢，直行車輛已轉為綠燈；江同學擔心阿伯的安全，牽著腳踏車一路肉身護送，更時不時四處張望注意來車。目擊民眾見狀將過程拍下PO在社群平台Threads上，引發大票網友讚賞。

隨後也不少人留言表示該位學生就讀鳳山國中，紛紛寄信給校方請求給予表揚。校方因此於今日上午，特別由校長頒發獎狀，表揚熱心的三年級江姓同學。

江同學受訪時還原過程，他表示當時遠遠看到一位行動不便的阿伯在過馬路，但當時就快要紅燈了，他還在路中間。由於擔心阿伯無法及時過馬路，因此急忙上前陪同走到路中間的分隔島；他同時感謝「路過的車輛都停下來等我們」。

在這過程中，阿伯不僅沒有感到負擔，反而問他：「你午餐吃了沒？」並叫江同學不用擔心他。至於自己在網路上爆紅一事，江同學表示有點嚇到，稱補習班同學在Threads上看到影片，紛紛興奮跑來分享，自己也很開心地向媽媽分享此事，媽媽說：「她以我為榮！」

對此，鳳山國中校方表示，第一時間看到影片時，內心受到深深的感動，認為孩子展現了純真、柔軟的一面，這份溫暖的舉動傳回校園後，在師生間引起了極大的共鳴，成為同學們最好的榜樣，「全校師生都以他為榮」；校方更感謝拍下影片的網友，「讓這份或許會被遺忘的善意被看見。」

