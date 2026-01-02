肉食主義者的夢幻名單！台中櫻椛日式豬排，厚切里肌卻完全不乾柴？秘密就在鹽椛熟成

台中大里｜櫻椛日式豬排

熱愛吃豬排或日式定食的朋朋們不能不吃看看這家『櫻椛日式豬排料理』！目前在台中有兩家分店，一家在北區陝西路、走的是比較日式家庭氛圍，另外一間最新分店開在大里中興路上，則是簡潔舒適年輕路線，他們的招牌菜色就是超級厚切的豬排，而且有很多風味可以選擇哦～

台中大里｜櫻椛日式豬排

這次來到11月底才開幕的大里店用餐，外觀整體裝潢的很有日式風格，除了有鳥居之外還有一整株櫻花造景。

店內用餐氛圍簡潔又乾淨明亮，空氣中聞到炸豬排的香氣，整個就是讓人垂涎欲滴胃口大開啊哈哈

台中大里｜櫻椛日式豬排

室內座位都是以四人座居多，後方空間也有六人座，所以蠻多家庭客前來用餐的。

台中大里｜櫻椛日式豬排

看到牆面有對於他們家豬排的介紹，蠻特別的是店家都是使用自家調配的「鹽椛」對溫體豬排進行醃製，除了可以讓食材變美味，更可以讓肉質變得更加軟嫩，因此豬排在下鍋油炸之後仍然能保持多汁又不乾柴的狀態，對於喜歡吃豬排的強生來說真的好期待耶！

台中大里｜櫻椛日式豬排

菜單Menu

菜單如圖，看到除了像是塔塔醬、章魚燒、醬燒等基本口味之外，也有其他像韓式辣醬或是麻婆豆腐等風味豬排，店家說菜單都會不定期推出新口味或限定風味，每次來都可以吃到不同口味真的很有新鮮感呢

台中大里｜櫻椛日式豬排

如果像我們一樣食量比較大就可以點雙人套餐，沒想到還可以選擇豬排份量加大，對肉肉控來說是一定要升級的呀！

台中大里｜櫻椛日式豬排

點餐方式是採QR CODE點餐，然後到機器前面自助結帳，科技的年代請自己來好嗎，超方便

台中大里｜櫻椛日式豬排

對了！店內在每個月的27號還有以下固定活動哦！喜歡大口吃肉肉的捧油們可以多加利用啦

肉量免費升級 40%

中盛免費升級為大盛

大盛可免費升級為七種風味任選

每人只要點到低消69元就可享用自助吧，白飯、湯品、冰沙、飲料、咖啡、沙拉和冰淇淋任你吃！

台中大里｜櫻椛日式豬排

擺脫傳統看起來很髒亂或是醬料亂滴的樣子，店家有在整理的乾淨環境感受的出來。

台中大里｜櫻椛日式豬排

主餐都會附上白飯和味噌湯，如果還是吃不夠可以再來這裡自取，但千萬不要浪費啦！

台中大里｜櫻椛日式豬排

還蠻喜歡他們家的豬排醬，吃起來甜鹹綜合的口感，讓豬排更好入口

台中大里｜櫻椛日式豬排

沙拉有著傳統的高麗菜絲，醃漬薑片還有綠色豆芽

台中大里｜櫻椛日式豬排

Poki百吉冰淇淋，有花生、草莓果粒、青梅跟珍珠奶茶口味，珍奶口味還吃得到QQ的珍珠粒！

台中大里｜櫻椛日式豬排

雙人套餐

日式熟成豬排定食 +80元升級大盛

豬排因為俯拍看起來量好像沒特別多，但份量其實有兩層哦！吃炸豬排最怕白飯和你裝熟黏TT，但旁邊的藜麥飯口感可是粒粒分明。小菜也是特別製作不是給你自助餐的菜色嘿，這樣搭配就讓人覺得花的有值得～

台中大里｜櫻椛日式豬排

超誘人的雙層厚切炸豬排來啦～除了剛才提到豬排從一開始是使用精緻的鹽椛醃製之外，炸豬排的基本工也是做的很足！麵衣炸的金黃酥脆，光看圖片就可以想像哥咬下那個咔滋的口感了吧

台中大里｜櫻椛日式豬排

拿一個10元硬幣比對一下，那個厚切豬排的紋理是不是口水快滴下來？店家選用的是里肌的部份，本來會怕這種厚度是否會有點柴，結果意外的軟嫩好吃！果然就像店家主打的因為豬排都有先使用鹽椛去事先熟成，難怪口感可以這麼Juicy哦

台中大里｜櫻椛日式豬排

豬排有先用鹽椛熟成以外，也包含下鍋時的油溫和火候必須掌控好，炸出來金黃酥脆的感受真的是無敵呀

台中大里｜櫻椛日式豬排

厚切的豬排肉質口感軟嫩多汁真的超讚，沾著豬排醬，更顯風味突出！

台中大里｜櫻椛日式豬排

配菜是毛豆、玉子燒配薑片、醃漬白蘿蔔搭配梅子，必須一提的是店內使用的醃漬調料也是使用鹽椛提練的進口液態鹽去製作，有讓人感受用心啦

台中大里｜櫻椛日式豬排

看一下他們的附湯是味噌白蘿蔔海帶湯，裡面的料也是給的很完整耶。腦闆～有賺錢嗎？自助bar的湯裡面也是餡料給的超徹底

台中大里｜櫻椛日式豬排

白飯真的很好吃，如果可以一直保持這個乾爽度，絕對讓人一次吃兩碗。裡面還有紅藜麥更顯健康

台中大里｜櫻椛日式豬排

蔥花蘿蔔泥中盛豬排定食

這個中盛的豬排也非常好吃哦！如果是女生來吃會非常推薦來點這道，除了炸豬排外，上面擺放的那層蘿蔔泥還有蔥花給的超多，整個很清爽！

台中大里｜櫻椛日式豬排

這個側面看了是否很想咬一口？和各位朋朋說，一口白蘿蔔泥一口炸豬排，清爽不油膩的口感絕對在你的口中爆發

台中大里｜櫻椛日式豬排

因為白蘿蔔泥和炸豬排都沒有額外的調味，搭配日式醬油增添些許鹹甜口味也很搭～

台中大里｜櫻椛日式豬排

蔥花蘿蔔泥風味炸豬排真的很美賣，搭配厚切豬排完全不膩口，讓小吠下次來還會想試看看其他特殊風味的豬排！

台中大里｜櫻椛日式豬排

左/和歌山梅氣泡飲+60元；右/櫻花氣泡飲+80元

右邊的櫻花氣泡飲還有花瓣點綴好浪漫，是用左邊的和歌山梅氣泡飲再加上醃漬櫻花製作的，二杯的基底都是甜中帶梅子味的感覺，不過喝起來還是有點差異，整體都是酸酸甜甜的風味，很有戀愛的感覺

台中大里｜櫻椛日式豬排

蔬菜可樂餅

本來以為麵衣部份居多，沒想到馬鈴薯泥很綿密，還吃得到蔬菜的甜味哦～

台中大里｜櫻椛日式豬排

日式涼拌豆腐

吃個炸豬排最喜歡搭配個清爽的才不會油膩。這個涼拌豆腐上面有白昆布跟辣椒絲，口感滑嫩好適合搭配豬排和白飯一起吃啊，底下日式醬料鹹甜好吃

台中大里｜櫻椛日式豬排

茶碗蒸

熱騰騰地吃口感滑嫩，別忘了底下還有蛤蜊增添鮮味。強生每次去吃日式料理都一定會點一個茶碗蒸來吃，雙人套餐吃完這些真的飽到天靈蓋了呀

台中大里｜櫻椛日式豬排

吃完炸豬排最後還是要來點冰淇淋，為這一餐劃上完美的句點。珍珠奶茶口味還可以吃的到QQ的珍珠真的下重本啦～

台中大里｜櫻椛日式豬排

如果你和我們一樣喜歡吃日式簡餐，或是這種厚切的炸豬排，真的要來櫻椛日式豬排料理試看看，精緻的日式定食呈現加上軟嫩多汁的厚切豬排，實在讓人吃到意猶未盡！吃的出來店家在基本工法的執著與用心，而多種口味的豬排讓選擇性變得更多、更增加我們再訪的動機，喜歡吃肉肉的話也不要忘記使用每個月27號的肉量升級活動，餵飽肚皮的同時也能獲得大大的滿足感，讚啦～

櫻椛日式豬排料理 大里店

地址：臺中市大里區中興路一段308-1號

電話：04 2496 6252

營業時間：11:00-14:30 ; 17:30-21:30

FB：https://pse.is/8g9hhw

