肉體大改造！張繼聰變身「魔鬼筋肉人」砸6位數圓夢

張繼聰主演香港動作電影《金童》。（圖／華映娛樂）





香港電影《金童》由香港導演陳維冠執導，人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力派演員共同演出。在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房！但《金童》從拍攝完成到上映一共延了六年的時間，因為資金問題無法完成後製而遲遲無法上映，張繼聰不想花了二年肉體改造更挑戰演技的作品無法上映，最終決定自掏腰包，拿出六位數港幣費用完成電影，在香港賣得好票房，台前幕後的故事都超級勵志！

香港電影《金童》從2017年由導演陳維冠和張繼聰開始展開籌備，張繼聰為了扮演拳擊手，特別花了兩年時間將自己練成筋肉人，更邀請金獎演員曾志偉、朱栢康及韋羅莎等實力演員共同演出。張繼聰是近年香港最搶手男星之一，他由童星出身，長大後以歌手身份加入樂壇，但發展並不亮眼，直到加入TVB無線電視台演出多部高收視作品，戲路寬廣，可使壞更可搞笑，成為家喻戶曉的演員，並以電影《窄路微塵》入圍金馬及香港金像獎最佳男主角，演技實力也受到肯定。

廣告 廣告

張繼聰戲裡戲外都超勵志。（圖／華映娛樂）

張繼聰戲裡戲外都超勵志。（圖／華映娛樂）

張繼聰透露在拍攝電影《金童》時，戲組便已出現資金問題，進入後製期時，原本的投資公司宣告倒閉，讓電影無法完成上映，一拖便是六年時間，也成為香港影壇其中一部多年沒有上映的都市傳說！但張繼聰不想自己全心投入的作品不見天日，咬牙先拿出一筆資金讓電影成完後製，他笑說：「原以為要用到七位數字，那我可能會覺得很有壓力，老天幫忙，結算後發現只花了六位數字。真的是錢能解決的問題，就不是個問題了，所以《金童》台上台下都可以算是超級勵志的電影。」

問他家太太，也是香港歌壇天后謝安琪對於他自費完成電影有疑慮嗎？他表示太太比他更豪爽，「她很多年前就告訴我，她願意拿出七位數港幣的資金，幫助電影快快完成，比我還有投入感。」而張繼聰更卯足力氣宣傳，勤跑映後活動，讓電影票房衝破千萬港幣，小兵立大功！

《金童》描述，在十年前的拳擊界，張力（張繼聰 飾）是如日中天的「金童」，卻因一場拳賽場上的意外失去了自由，也失去了一切。十年後，他刑滿出獄，遇上他從未見面的親生兒子方圓。為了得到方圓母親的遺產，需要與方圓一起生活。張力面臨生活困境與情感糾葛，讓他的生活再次翻轉。在父子間的矛盾與和解中，張力逐漸找到自己的使命，面對過去在擂台上的陰影，決意再次重拾拳擊夢想，在教練周耀山（曾志偉飾）的支持下，他想努力成為兒子的榜樣。《金童》1月30日上映。



【更多東森娛樂報導】

●被車撞彈飛10公尺！古天樂昏迷「全身碎」出現奇蹟

●馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣

●掰了「百億麻將館太子爺」！阿Sa認愛小10歲鮮肉教練

