「肉體換餐」台女網美改吃牢飯！獄中菜色曝光 再爆簽證過期恐遭遣返

美國紐約市布魯克林一名自稱來自台灣的網美涉嫌多次吃霸王餐。（圖／翻攝自IG）

美國紐約布魯克林一名以穿戴名牌聞名、屢次在高檔餐廳「吃霸王餐」的台灣籍女子鍾佩怡（Pei Chung，音譯），上週五（21日）再度因拒付餐費遭警方逮捕，隨後被移送至萊克斯島監獄（Rikers Island）。最新消息指出，鍾佩怡現在不僅面臨多項服務詐欺指控，還可能因逾期居留被美國移民當局遣返。

《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的鍾佩怡自10月開始，至少在布魯克林11間高端餐廳用餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵、鵝肝到牛排等昂貴菜色，都未結帳就離開。她於上週五再度到高檔餐廳消費，因拒付149美元（約新台幣4672元）餐費遭警方帶走，隨後被關押在萊克斯島監獄。

廣告 廣告

根據紐約市監獄管理局網站，鍾佩怡除了刑事案件，還疑似逾其居留，被加註移民拘捕令。移民律師佐哈（Gadi Zohar）透露，鍾佩怡週三出庭後，很可能面臨美國移民與海關執法局（ICE）的拘留與遣返程序，「刑事指控通常會觸發移民拘捕令，移民官可能會直接在萊克斯島把她帶走，轉送移民拘留中心。」

報導指出，鍾佩怡於2019年以獎學金學生身分赴美，於布魯克林普瑞特藝術學院就讀至2021年。她在LinkedIn上聲稱，自己曾於2021年至2022年間擔任UX與介面設計職務，2023年擔任大通銀行高級UX設計師。然而，除自述經歷外，並無證據顯示她在美國具穩定合法身分，尚不清楚其簽證狀態及是否具備合法工作資格。

同時，鍾佩怡也因積欠高額租金面臨民事糾紛。根據法院文件，她居住在肯特大道416號、月租3,350美元（約新台幣10萬元）的高級公寓，自2023年起即未繳租，累積欠款高達4萬美元（約新台幣128萬元）。她的租約已於2024年8月到期，法院命令她須在12月1日前搬離，但她屆時極可能仍在羈押中。

鍾佩怡在Instagram上以「99 磅、無整形」自居，照片中多以名牌鞋、LV包包、愛馬仕皮帶亮相，並常於高級餐廳拍攝美食內容，實際卻是霸王餐慣犯。除了拒付帳單外，她甚至曾在知名牛排館Peter Luger提出以性交易換取免費餐點，行徑離譜。

諷刺的是，與鍾佩怡在社群上秀出的精緻餐點相比，她在萊克斯島的伙食簡單許多。根據監獄最新菜單，餐點包括「口袋披薩」，配菜是蒸高麗菜、黃瓜沙拉與冷桃子，與她過往拍攝的奢華料理形成明顯反差。在刑事指控、移民程序與民事欠租三重壓力下，鍾佩怡的案件恐將在未來數週持續發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了