肉鬆麵包變成粥！翻玩台人最熟悉4食材 繼光香香雞丟進火鍋

生活中心／賴俊佑報導

粥大福攜手新東陽推出「懷舊肉鬆麵包粥」。(圖／粥大福提供)

你吃過肉鬆麵包，但有吃過肉鬆麵包粥嗎？粥大福攜手新東陽推出「懷舊肉鬆麵包粥」、「台味家常四寶粥」2款台式鹹粥，將台灣人熟悉的肉鬆、皮蛋、鹹蛋、粉肝通通加進粥裡；另外，六扇門開賣「魷澎湃香雞鍋」，將經典桌菜加入繼光香香雞，還有「一鍋三吃」創意吃法。

粥大福攜手新東陽推出「台味家常四寶粥」。(圖／粥大福提供）

肉鬆麵包變成粥！重現最經典台式鹹粥

粥大福與新東陽首度合作，推出2款以台灣味為靈感的粥品；「懷舊肉鬆麵包粥」靈感源自許多人成長過程中必吃的肉鬆麵包，以香醇牛奶粥作為基底，加入新東陽肉鬆、酥脆麵包丁，再搭配玉米粒與馬鈴薯丁，口感綿滑、鹹甜交織，讓人彷彿回到小時候的點心時光。

「台味家常四寶粥」以粥大福的靈魂雞湯粥底搭配台灣人最熟悉的4種家常食材皮蛋、鹹蛋、粉肝與新東陽肉鬆，重現最經典的台式鹹粥，每一口都像回到家中餐桌。

兩款聯名粥品12月8日起全台門市開賣，兩款聯名粥品皆附上新東陽「肉鬆獨享包」，讓消費者可依喜好自由添加，打造最適合自己的鹹度與香氣。

六扇門攜手繼光香香雞推出「魷澎湃香雞鍋」。(圖／六扇門提供）

經典辦桌菜加入香香雞 激推創意「一鍋三吃」

六扇門攜手繼光香香雞推出「魷澎湃香雞鍋」，套餐選用辦桌經典湯底魷魚螺肉蒜為主軸，湯頭以大量蒜頭搭配排骨、魷魚、螺肉、蛤蠣慢火熬煮，香香炸雞則現炸上桌，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，與鍋物風味完美融合，創造出全新詮釋的台味經典，11月19日起全台門市開賣。

六扇門特別提出創意吃法「一鍋三吃」，先品嘗原味香香炸雞，接著可將炸雞放入鍋中輕燙吸飽湯汁再享用，最後鍋中湯底加入科學麵，再拌入蒜末、豆瓣醬與辣油，搭配幾塊香香炸雞，立即變身為香氣十足的「炸雞拌麵」，鹹香中帶辣，完美收尾。

凡點購聯名商品，即可獲贈刮刮卡乙張，有機會刮中香香炸雞兌換券；集滿「呷澎湃」三字，還可免費兌換魷魚螺肉蒜鍋乙份，刮刮卡獎項可至全台六扇門門市兌換另於活動期間內，凡來店消費滿額，即加贈繼光香香雞9折優惠券乙張，雙重優惠，讓回饋也能更澎湃。

