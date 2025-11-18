肉鴿策略功夫遊戲《預視武宗》正式上架售價新台幣188元，使用預視能力取得勝利

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與根基於日本的遊戲開發團隊 Skeleton Crew 今日宣布，像素策略功夫遊戲《預視武宗（Forestrike）》正式上架，售價新台幣 188 元、港幣 66 元。

Devolver Digital 像素策略功夫遊戲《預視武宗 Forestrike》今日正式上架 Steam！（來源：Devolver Digital官方提供）

《預視武宗》是一款結合格鬥元素的 Roguelite 遊戲，每一次的死亡都將使你更接近未戰先勝的境界。玩家將扮演一位禪修武宗，Yu，使用神奇的「預視（Foresight）」能力，一次次嘗試、演練，直到最終能夠不使用這份「預視」能力便取得勝利。

遊戲特色

《預視武宗》的 Roguelite 循環機制將確保每一次遊戲都產生獨特的闖關和遭遇戰。因此，適應、即興發揮和精通是推進遊戲進度並獲得「最終」勝利的關鍵 —— 一種無需使用「預視」能力的勝利。

面對永遠處於劣勢的戰場，學習如何沉著而高效地利用你手邊的一切資源來擊敗成群的兇殘敵人。你可以向各路宗師學習並升級、自訂你的招式組合，從而在激烈、如同解謎般的戰鬥中智取對手。

踏上一段視覺效果驚豔的奇幻世界之旅，這裡居住著獨特的角色、兇惡的敵人以及隱藏的啟示。精緻的像素藝術景觀構成了充滿氛圍感的背景、優雅戰鬥動畫，靈感皆源自經典功夫電影。

你是個具備武藝、策略和先見之明的真正「武宗」嗎？來這裡挑戰你的拳腳吧！《預視武宗》今日正式推出，遊戲售價售價新台幣 188 元、港幣 66 元，想獲得更多資訊可前往 遊戲官網，或追蹤 Devolver Digital 台灣官方Instagram以取得更多獨立遊戲資訊。

－

以上內容為廠商提供資料原文