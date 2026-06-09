肋力高齡者重返職場 中彰投分署高齡者職訓專班開始報名

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▲秀華(右三)受南投縣南投市康壽社區發展協會之邀擔任花藝手作講師。

【記者 廖美雅／台中 報導】面對高齡化社會與銀髮人才再就業需求，勞動力發展署中彰投分署今年開辦兼具就業與創業發展潛力的「高齡者專班」職業訓練課程，協助65歲以上失業者培養第二專長，拓展就業與自主發展的機會。課程班別包含商用花藝、拼布服飾、烘焙等多元領域，訓練費用全額補助，即日起開始報名，6月底陸續開課。65歲長者秀華便是透過商用花藝課程開啟第二職涯，成為社區花藝老師，重新找到人生舞台與自我價值。

中彰投分署表示，高齡者專班歷年平均就業率達7成以上，顯示許多高齡者透過職業訓練重新投入職場或發展第二專長。今年6月底將開辦「商用花藝與植生設計應用班」及「銀髮技藝力養成班」；9月則推出「服飾配件設計縫製班」及「複合式烘焙餐飲實務班」。凡年滿65歲以上失業者皆可報名參訓，透過符合市場需求的客製化訓練，培養實務技能與就業能力。若課程尚有名額，也將開放一般失業民眾參加。

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中彰投分署分享案例，秀華曾經營巧克力店長達10年，3年前為了陪伴孫子成長而結束營業。隨著生活步調逐漸穩定，她開始思考如何持續學習，期望有機會重返職場。偶然在臉書看見中彰投分署的高齡者專班招生訊息後，便報名參加「商用花藝及小品植栽設計班」，從植栽照護、花藝設計到商品製作按步就班學習。授課老師也從她的作品中，看見她對花藝的敏銳度與創作天分。結訓後，秀華與幾位同學共同成立「綠手指樂齡坊」，陸續參與武德市集、轆轆市集等活動販售花藝作品，後也多次受邀擔任花藝手作講師。她開心地說，「臨老還有機會站上講台，真的很有成就感，我會繼續進修，希望未來能朝專業花藝老師邁進。」

▲秀華(左)擔任花藝講師細心教導技巧。

中彰投分署表示，除職業訓練外，也鼓勵高齡者善用「中彰投區銀髮人才資源中心」提供的職涯諮詢、就業準備及職務再設計等各項服務，可協助高齡者持續發揮專長與經驗，在人生下半場開創更多可能。相關高齡者專班資訊可上台灣就業通網站查詢及報名。（照片／記者廖美雅翻攝）