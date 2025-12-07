「肌力不足」讓長者力不從心！透過復健 逐步重新站起來
【健康醫療網／記者吳榮禹報導】宋如萍女士，今年68歲，有一天走路時忽然覺得雙腳無力、站不穩，這才驚覺罹患肌少症，宋女士說道，自己以前年輕時不愛運動，出門都是搭車或開車，這樣的生活平順安逸，沒想到有一天竟然走不動，雙腳無力，這才驚覺肌少症悄悄找上門，後來經過復健運動的幫助下，讓肌力逐間恢復，她分享到，剛開始非常排斥復健運動，在兒子的鼓勵以及教練溫柔細心的陪伴下，藉由運動訓練肌力，讓原本不太能走路慢慢恢復到現在可以平穩的走路。如今透過復健運動，不僅恢復健康，也重新找回自信。
年長肌少日益嚴重 高齡化社會注重長輩肌少症
「肌少症」意為「肌肉的貧乏」，它指的是一種與老化相關、全身性骨骼肌流失，並伴隨肌肉功能下降的症候群。簡單來說，就是肌肉量變少、肌力變弱。常發生在年長者，根據統計，台灣65歲以上肌少症族群約為6.8%，也就是說有將近30萬人罹患肌少症，其中80歲以上男性的罹患率更高達30%。這些患者中，有高達八成的人不知道自己罹患肌少症。隨著年齡增長，身體機能逐漸退化是不可避免的自然過程，其中與老化最密切相關的健康問題則是力弱症與肌少症，這不僅直接影響身體健康，也對日常生活造成諸多不便。
肌少症危險因子 高血壓作息不正常罹患風險高
國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯醫師表示，40歲開始肌力逐漸流失，真正有感約在60歲以後，通常跟缺乏運動有著相當關聯；肌少症的成因有許多種，大致分為自然老化，營養不良，活動量不足，慢性疾病，荷爾蒙變化。其中以三高、血糖控制不當、血壓不穩定這些因素，對肌肉帶來最大的傷害；更年期之後賀爾蒙的退化，甲狀腺的功能退步，也會對肌力造成影響。此外，黃醫師提到，平時有在規律運動者，罹患肌少症機率也會大幅降低，
透過自我測量 在家也能輕鬆檢測肌耐力
黃柏堯醫師提到，檢測肌耐力方式有許多種，透過握力測試是其中一種方式，男生正常握力應當是35公斤，女生則是28公斤的握力為標準；此外也教大家如何透過椅子站立測試，自我測量自己的肌力，首先準備一張硬一點的椅子，不要太低，起立坐下連續做五次，如果覺得五下太簡單，可以調整做十下，兩個月後就會有感覺是否退步，達到自我檢測。
最後黃醫師呼籲，家人應當有耐心的陪伴肌少症長者，透過早期診斷、均衡飲食和適當運動，就能有效地對抗它，逐漸讓他們康復。關心自己與家中長輩的肌肉健康，讓他們擁有強健的體魄，享受更獨立、更有尊嚴的老年生活。
