肌力衰退不只是老化！醫學研究揭老年肌少症關鍵警訊

老年人肌肉無力的症狀通常是漸進的，因此早期衰退很容易被忽視，直到日常活動變得困難。許多老年人認為肌力衰退是不可避免的，但實際上，大部分肌力衰退是由可識別的生理和生物學變化引起的，而不僅僅是年齡增長導致的。肌肉減少的症狀通常在出現功能障礙之前很久就已經出現了，影響平衡、耐力和協調能力。

隨著肌肉組織衰弱，風險不僅限於行動能力，還會影響獨立生活能力、受傷風險以及整體生活品質。了解老年人肌肉衰弱的原因，有助於家人及早發現預警訊號。如果積極應對肌少症的症狀，通常可以延緩身體機能衰退，延長老年人的壽命。

老年人肌肉無力的原因是什麼？

老年人肌肉無力是由體內多種相互交織的變化所造成的。老化會減少神經向肌肉發出的信號，導致運動時啟動的肌纖維減少，進而降低整體的力量。隨著時間的推移，肌肉組織逐漸被脂肪和結締組織所取代，即使體重沒有改變，肌力也會下降。

根據美國國家老齡研究所的說法，60歲以後，由於神經輸入減少、荷爾蒙變化，如果再加上缺乏運動，與年齡相關的肌肉流失會加速，所有這些因素都會加劇肌少症的症狀，並且會增加跌倒的風險。

荷爾蒙變化也起著重要作用，包括睪固酮、雌激素和生長激素的下降，會減緩肌肉修復和恢復，當這些因素與體力活動減少結合時，就會導致肌肉持續衰退，許多人誤以為這是正常老化現象。

肌少症症狀及其對日常生活的影響

肌少症的症狀通常會悄悄出現，最初表現為難以從椅子上站起來或爬樓梯，握力減弱，行走速度減慢，平衡能力下降；這些變化直接影響患者的獨立生活能力，使他們在完成基本任務時，越來越需要依賴他人的協助。

根據約翰霍普金斯醫學研究所發表的研究，肌少症症狀，例如步速緩慢和握力下降等，能夠強烈預測老年人的住院、殘疾和喪失獨立能力。

隨著虛弱感的加重，疲勞會進一步限制活動，進一步形成惡性循環：活動量減少會加速肌肉萎縮；這種循環會增加跌倒風險，並提高骨折的可能性，尤其對於本身就患有慢性疾病的人來說更是如此。

