肌少症不只會跌倒！醫師揭高齡者骨折後一年死亡率達3成
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
肌少症是高齡族群的隱形殺手，不僅造成行動遲緩，更大幅提高跌倒與骨折風險。研究顯示，70歲後肌肉量每年下降1～2%，肌力甚至流失3～4%，若合併骨質疏鬆，髖關節骨折後一年內死亡率可高達30%。預防關鍵在於「肌肉與骨骼雙管齊下」：定期重量與平衡訓練、充足蛋白質與維生素D攝取，並檢視居家安全。從中年開始維持肌力與骨密度，才能遠離跌倒風險，延緩老化、守護行動力。
隨著人口老化，肌少症已經成為全球高齡族群健康的隱形殺手。它不只是行動遲緩的問題，更與跌倒風險增加、骨折甚至死亡率上升息息相關。
根據流行病學研究，70 歲之後肌肉量與肌力的流失速度明顯加快，每年可能下降 1%～2%，肌力則下降更快，可達 3%～4%。若再合併骨質疏鬆，跌倒後骨折的機率大幅上升，其中髖關節骨折患者一年內死亡率可高達 20%～30%，對生活品質與壽命都造成重大威脅。
什麼是肌少症？
世界衛生組織（WHO）將肌少症定義為與年齡相關的骨骼肌質量與肌力減少，並伴隨身體機能下降。臨床診斷通常依據三個要素：
肌肉量測量（DXA 或生物電阻抗分析 BIA）
肌力評估（握力測試）
身體功能測試（行走速度）
肌少症與跌倒風險的關聯
肌力下降 → 反應變慢：遇到地面不平或絆倒時，無法及時支撐或穩定身體。
平衡感降低：肌群退化會影響本體感覺，增加失去平衡的機率。
骨骼支撐不足：合併骨質疏鬆時，即使低強度跌倒也可能造成嚴重骨折。
髖關節骨折為何致命？
髖關節骨折不只是單純的骨折，對高齡患者來說是一連串健康危機的開端：
長期臥床→ 肺炎、泌尿道感染、壓瘡
活動力下降→ 肌肉流失加速，形成惡性循環
心理影響→ 憂鬱、失能感
臨床數據顯示，高齡者髖關節骨折後一年內的死亡率可達 20%～30%，主要死因與併發症相關。
預防策略：肌肉與骨骼要一起保養
阻力訓練與平衡運動：每週至少 2 次重量訓練（如彈力帶、啞鈴），搭配太極、瑜伽等平衡訓練。
蛋白質攝取充足：高齡者每日建議每公斤體重攝取 1.0～1.2 公克蛋白質，分散於三餐。
維生素 D 與鈣質補充：有助骨骼健康與肌力維持。
跌倒風險評估：定期檢視居家環境（移除鬆動地毯、安裝扶手、充足照明）。
定期健康檢查：肌少症與骨質疏鬆都能透過檢測早期發現，及早介入。
肌少症與骨質疏鬆是高齡健康的雙重隱形威脅，兩者相互影響，讓跌倒不再只是小意外，而可能是改變人生的關鍵事件。
從中年開始就積極維持肌力與骨密度，搭配規律運動與均衡飲食，才是避免跌倒、骨折與失能的關鍵。
