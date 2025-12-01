肌少症年輕化 篩檢年齡下修至50歲中壯年

台灣今（2025）年已邁入超高齡社會，隨著年齡增長肌肉量和肌力的減少會對健康產生重大影響。台北榮總和陽明交大合作最新研究發現，肌少症不再是長者的專利，建議應將肌少症篩檢年齡從現行65歲大幅下修到50歲中壯年。

陽明交大健康長壽與老化科學中心主任陳亮恭說明，「肌少症下降的這個斜率跟過去年輕的時候差異不大，那可能就不必太刻意去處理，但是他這個45歲到50歲中間，這個是統計上很顯著的一個轉折點。」

研究團隊表示，肌少症發生必須考量身材、飲食運動習慣等，亞洲人不可能直接套用歐美標準進行診斷，因此從2014年起就與日本、韓國等亞洲國家合作，長期追蹤近3萬5000名個案，最新證據顯示中年是肌肉功能衰退的關鍵，提早篩檢可降低跌倒、失能與慢性病的風險，且肌肉與心血管代謝、大腦及免疫系統間有大範圍相關。

台北榮總高齡醫學中心主任彭莉甯指出，「當我們有認真在開始運動的時候，我們的肌力開始增加，當我們的肌肉開始變強壯了，那我們的心血管的風險就會自然而然的下降。」

台北榮總院長陳威明表示，「肌少症如果你肌肉不夠強，你的關節負荷是增加的，你的關節是比較容易受傷的，所以這個引發的後續效果還包括關節炎。」

研究團隊提醒，預防肌少症可透過均衡飲食和規律運動，飲食需攝取足夠的蛋白質，運動則需結合有氧與抗阻力運動，例如重訓、深蹲等，混合型多元運動模式會更好。而這項大型研究成果日前已被刊登在全球頂尖研究期刊，已成為亞洲肌少症診斷及篩檢標準。