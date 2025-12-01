肌少症恐中年就開始！最新研究揭「50歲就開始掉肌肉」亞洲比歐美更早

亞洲人肌肉與肌力流失比想像中還早！許多人認為肌少症是老年人問題，但亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲。醫師指出，這表示肌肉功能衰退不再只是高齡者需要面臨的議題，早在中壯年時期就應開始正視肌肉健康風險。











台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭表示，肌少症是指隨年齡增長而發生的肌肉質量和功能下降，不僅會導致無力、行走緩慢、平衡變差等生活不便，更會增加跌倒、骨折、失能甚至死亡的風險。

亞洲肌少症比例較歐美高



陳亮恭強調，許多人以為65歲後才需開始重視肌肉流失問題，但研究發現，由於亞洲人原本的肌肉量就低於白種人，若依照西方國家的診斷標準，可能無法有效找出肌少症高危險群，因此研究大量分析亞洲資料，並提出適用於亞洲人的最新診斷標準。

陳亮恭說明，研究分析來自於亞洲國家的8個大型世代研究，近3萬5千名個案的長期追蹤結果，發現亞洲肌少症盛行率約16.5%，嚴重肌少症約4.4%，但可能有肌少症比例高達28.7%，比歐美國家更高。為此，亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新2025年肌少症診斷共識，提出3項更新重點：

診斷對象： 年齡由原本的65歲以上，下修至50～64歲。

診斷標準： 由原本的「肌肉量不足+肌力低下，且／或體能表現下降」，簡化為「肌力低下+肌肉量不足」。

疾病防治目標：從「肌少症疾病診斷」走向「肌肉健康促進」，尤其骨骼是全身重要的分泌及代謝器官，應優先以維護肌肉健康、預防疾病為主要觀念。





50歲是肌肉衰退關鍵期



陳亮恭進一步解釋，研究證據顯示，亞洲人肌力從45歲加速衰退，55歲肌肉量開始顯著下降，中年（50歲）已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早篩檢有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。

陳亮恭指出，新版共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，至於步行速度與5次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此規範與世界衛生組織推動的「高齡整合照護」（ICOPE）框架接軌，最新2025年亞洲版肌少症診斷共識更刊登於《自然老化》（Nature Aging）國際疾病臨床指引。

此外，近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均有大範圍的相關。陳亮恭指出，新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。





「指環量測法」揪肌少症



50歲以上民眾該如何自我檢測肌少症？陳亮恭提醒，除了肌少症風險評估問卷（SARC-F）、小腿圍量測（男性小於34公分、女性小於33公分）之外，最新診斷共識也新增了更簡便的「指環量測法」，可幫助早期辨識肌肉流失風險：

方法：自行以雙手拇指與食指指尖相對圍成指環，圍繞小腿肚最粗部位。 若小腿圍大於指環（含剛好相扣或扣不起來）：可判斷肌肉量大致足夠。 若小腿圍小指環：可能表示肌肉量不足，建議進一步就醫評估、介入。



「肌肉功能衰退比多數人想的還要早！」陳亮恭提醒，肌少症是少數可由台灣引領定義疾病診斷與治療方案的疾病，此項共識是為亞洲人口老化挑戰，提供創新的解決方案，也展現出台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為肌少症恐中年就開始！最新研究揭「50歲就開始掉肌肉」亞洲比歐美更早